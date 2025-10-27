Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Арно усиливает контроль над LVMH, приобретя акции на 1,6 млрд долларов

Louis Vuitton
Арно усиливает контроль над LVMH / Depositphotos

Французский миллиардер Бернар Арно, основатель и руководитель конгломерата роскошных брендов Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), в этом году значительно нарастил свою долю в компании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Согласно данным Парижской фондовой биржи, в течение восьми месяцев - с февраля по сентябрь - Арно через холдинговые структуры приобрел акций LVMH на сумму около 1,4 млрд евро (1,6 млрд долларов).

Покупки совершались на фоне падения стоимости акций, вызванного снижением доходов и замедлением глобального рынка роскоши. В среднем миллиардер платил около 566 евро за акцию, а в отдельные периоды — даже 448 евро, что существенно ниже нынешней цены (около 612 евро).

Эти приобретения еще более укрепили контроль Арно над LVMH. Доля его семьи уже приближается к 50% капитала и обеспечивает около 65% голосов в компании.

LVMH владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Bulgari, и является компанией с крупнейшей рыночной капитализацией во Франции – более 300 млрд евро.

Аналитики считают, что цель Арно – иметь абсолютное большинство и полный стратегический контроль над группой. Сам миллиардер уже неоднократно демонстрировал подобную долгосрочную стратегию, скупая акции в периоды рыночных спадов.

По оценке Bloomberg, состояние Бернара Арно составляет около 195 млрд долларов, и основа его богатства - именно доля в LVMH.

Отметим, что в 2023 году Бернар Арно, который в то время был самым богатым человеком мира, потерял 11,2 миллиарда долларов из своего состояния за один день.

Автор:
Татьяна Гойденко