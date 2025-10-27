Арно усиливает контроль над LVMH, приобретя акции на 1,6 млрд долларов

Французский миллиардер Бернар Арно, основатель и руководитель конгломерата роскошных брендов Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), в этом году значительно нарастил свою долю в компании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Согласно данным Парижской фондовой биржи, в течение восьми месяцев - с февраля по сентябрь - Арно через холдинговые структуры приобрел акций LVMH на сумму около 1,4 млрд евро (1,6 млрд долларов).

Покупки совершались на фоне падения стоимости акций, вызванного снижением доходов и замедлением глобального рынка роскоши. В среднем миллиардер платил около 566 евро за акцию, а в отдельные периоды — даже 448 евро, что существенно ниже нынешней цены (около 612 евро).

Эти приобретения еще более укрепили контроль Арно над LVMH. Доля его семьи уже приближается к 50% капитала и обеспечивает около 65% голосов в компании.

LVMH владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Bulgari, и является компанией с крупнейшей рыночной капитализацией во Франции – более 300 млрд евро.

Аналитики считают, что цель Арно – иметь абсолютное большинство и полный стратегический контроль над группой. Сам миллиардер уже неоднократно демонстрировал подобную долгосрочную стратегию, скупая акции в периоды рыночных спадов.

По оценке Bloomberg, состояние Бернара Арно составляет около 195 млрд долларов, и основа его богатства - именно доля в LVMH.

Отметим, что в 2023 году Бернар Арно, который в то время был самым богатым человеком мира, потерял 11,2 миллиарда долларов из своего состояния за один день.