В этом году мировой рынок роскоши может достигнуть 1,4 трлн евро

Согласно исследованию "Мировой рынок предметов роскоши 2025", проведенному Euromonitor International, глобальный рынок предметов роскоши, несмотря на макроэкономические и геополитические вызовы, достигнет 1,4 триллиона евро в 2025 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Across.

Аналитики отмечают, что отрасль показывает стабильную финансовую устойчивость, однако на рынке формируются новые тенденции. Одной из главных является отход от простой ориентации на продукт в пользу подхода, что ставит в центр внимания опыт потребителя.

На практике это означает, что бренды стараются продавать не только товары, но и определенный образ жизни, часто формируя сильные эмоциональные связи со своими клиентами. Велнес становится одним из новейших знаков статуса нашей эры.

Розничная недвижимость также адаптируется под тренд: магазины предметов роскоши становятся местами впечатлений и эмоций, ведь в 2025 году 81% продаж будет осуществляться именно в торговых точках. Хотя онлайн-шопинг остается удобным, Euromonitor отмечает, что 52% потребителей с высоким уровнем дохода предпочитают покупки в физических магазинах. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил всего 36%.

Таким образом, рынок роскоши не только сохраняет свою финансовую устойчивость, но и активно трансформируется, предлагая клиентам новые способы взаимодействия с брендами и создавая новые символы статуса в современном мире.

