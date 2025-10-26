Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Цьогоріч світовий ринок розкоші може досягти 1,4 трлн євро

ринок розкоші
Галузь демонструє стабільну фінансову стійкість / Depositphotos

Згідно з дослідженням "Світовий ринок предметів розкоші 2025", проведеним Euromonitor International, глобальний ринок предметів розкоші, попри макроекономічні та геополітичні виклики, досягне 1,4 трильйона євро у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Across.

Аналітики відзначають, що галузь демонструє стабільну фінансову стійкість, проте на ринку формуються нові тенденції. Однією з головних є відхід від простої орієнтації на продукт на користь підходу, що ставить у центр уваги досвід споживача.

На практиці це означає, що бренди прагнуть продавати не лише товари, а й певний спосіб життя, часто формуючи сильні емоційні зв’язки зі своїми клієнтами. Велнес стає одним із нових символів статусу нашої епохи.

Роздрібна нерухомість також адаптується під цей тренд: магазини предметів розкоші стають місцями вражень та емоцій, адже у 2025 році 81% продажів здійснюватиметься саме у торгових точках. Хоча онлайн-шопінг залишається зручним, Euromonitor зазначає, що 52% споживачів з високим рівнем доходу віддають перевагу покупкам у фізичних магазинах. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 36%.

Таким чином, ринок розкоші не лише зберігає свою фінансову стійкість, але й активно трансформується, пропонуючи клієнтам нові способи взаємодії з брендами та створюючи нові символи статусу в сучасному світі.

Додамо, американський бізнесмен, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 500 мільярдів доларів.

Автор:
Тетяна Гойденко