Цьогоріч світовий ринок розкоші може досягти 1,4 трлн євро

Згідно з дослідженням "Світовий ринок предметів розкоші 2025", проведеним Euromonitor International, глобальний ринок предметів розкоші, попри макроекономічні та геополітичні виклики, досягне 1,4 трильйона євро у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Across.

Аналітики відзначають, що галузь демонструє стабільну фінансову стійкість, проте на ринку формуються нові тенденції. Однією з головних є відхід від простої орієнтації на продукт на користь підходу, що ставить у центр уваги досвід споживача.

На практиці це означає, що бренди прагнуть продавати не лише товари, а й певний спосіб життя, часто формуючи сильні емоційні зв’язки зі своїми клієнтами. Велнес стає одним із нових символів статусу нашої епохи.

Роздрібна нерухомість також адаптується під цей тренд: магазини предметів розкоші стають місцями вражень та емоцій, адже у 2025 році 81% продажів здійснюватиметься саме у торгових точках. Хоча онлайн-шопінг залишається зручним, Euromonitor зазначає, що 52% споживачів з високим рівнем доходу віддають перевагу покупкам у фізичних магазинах. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив лише 36%.

Таким чином, ринок розкоші не лише зберігає свою фінансову стійкість, але й активно трансформується, пропонуючи клієнтам нові способи взаємодії з брендами та створюючи нові символи статусу в сучасному світі.

