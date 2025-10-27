Запланована подія 2

Арно посилює контроль над LVMH, придбавши акції на 1,6 млрд доларів

Louis Vuitton
Арно посилює контроль над LVMH / Depositphotos

Французький мільярдер Бернар Арно, засновник і керівник конгломерату розкішних брендів Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), цього року значно наростив свою частку у компанії. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Згідно з даними Паризької фондової біржі, протягом восьми місяців — із лютого до вересня — Арно через холдингові структури придбав акцій LVMH на суму близько 1,4 млрд євро (1,6 млрд доларів).

Покупки відбувалися на тлі падіння вартості акцій, спричиненого зниженням прибутків та сповільненням глобального ринку розкоші. В середньому мільярдер платив близько 566 євро за акцію, а в окремі періоди — навіть 448 євро, що суттєво нижче від нинішньої ціни (близько 612 євро).

Ці придбання ще більше зміцнили контроль Арно над LVMH. Частка його сім’ї вже наближається до 50% капіталу та забезпечує майже 65% голосів в компанії.

LVMH володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Bulgari, і є компанією з найбільшою ринковою капіталізацією у Франції — понад 300 млрд євро.

Аналітики вважають, що мета Арно — мати абсолютну більшість та повний стратегічний контроль над групою. Сам мільярдер уже неодноразово демонстрував подібну довгострокову стратегію, скуповуючи акції в періоди ринкових спадів.

За оцінкою Bloomberg, статки Бернара Арно становлять близько 195 млрд доларів, і основа його багатства — саме частка в LVMH.

Зауважимо, що  у 2023 році Бернар Арно, який на той час був найбагатшою людиною світу, втратив 11,2 мільярда доларів зі свого статку за один день.

Автор:
Тетяна Гойденко