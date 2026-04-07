Атаки по газовой инфраструктуре: за неделю в Донецкой области повреждены 52 газовые сети

В течение недели в Донецкой области зафиксировано 52 поражения газовых сетей в результате обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Последствия обстрелов в Донецкой области

Больше всего пострадал Краматорск, где зафиксировано 23 попадания в газовую инфраструктуру. Без газа остался 171 дом. В то же время 60 семей уже возобновили поставки, еще 45 получили газ после предыдущих отключений.

В Дружковке зафиксировано 13 поражений, и именно здесь наибольшее количество потребителей осталось без газа – 233 домохозяйства.

В Славянске обнаружены два повреждения, без газа остались 18 семей. В Николаевке зафиксировано 13 поражений: 24 абонента отключены, еще 42 семьям удалось возобновить газоснабжение. В Балбасовке зафиксировано одно повреждение.

Несмотря на сложную ситуацию, газовики продолжают работать под обстрелами и среди разрушенной инфраструктуры, возвращая газ в дома там, где это возможно.

Напомним, Минэнерго продолжает искать решение для поддержки газовой генерации. Это направление определено как приоритетное как во время военного положения, так и для периода послевоенного восстановления энергорынка.