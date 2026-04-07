Атаки по газовій інфраструктурі: за тиждень на Донеччині пошкоджено 52 газові мережі

Протягом тижня на Донеччині зафіксовано 52 ураження газових мереж внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Наслідки обстрілів на Донеччині

Найбільше постраждав Краматорськ, де зафіксовано 23 влучання у газову інфраструктуру. Без газу залишилася 171 домівка. Водночас 60 родинам уже відновили постачання, ще 45 отримали газ після попередніх відключень.

У Дружківці зафіксовано 13 уражень, і саме тут найбільша кількість споживачів залишилася без газу - 233 домогосподарства.

У Слов’янську виявлено два пошкодження, без газу залишилися 18 родин. У Миколаївці зафіксовано 13 уражень: 24 абоненти відключені, ще 42 родинам вдалося відновити газопостачання. У Балбасівці зафіксовано одне пошкодження.

Попри складну безпекову ситуацію, газовики продовжують працювати під обстрілами та серед зруйнованої інфраструктури, повертаючи газ у домівки там, де це можливо.

Нагадаємо, Міненерго продовжує шукати рішення для підтримки газової генерації. Цей напрям визначено як пріоритетний як на час воєнного стану, так і для періоду післявоєнної відбудови енергоринку.