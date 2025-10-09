Атаки по железной дороге: поезда в Сумскую область курсируют по измененным маршрутам

Несмотря на очередные атаки врага на железнодорожную инфраструктуру, движение поездов в направлении Сумщины не остановлено. "Укрзализныця" оперативно организовала сообщение по измененным маршрутам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Как курсируют поезда на Сумы

"Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение — пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем по другим маршрутам", - говорится в сообщении.

В частности, это касается рейсов регионального сообщения:

№ 895 Конотоп – Фастов;

№ 888/887 Славутич – Киев-Волынский;

№ 892 Фастов – Славутич.

Поезда пригородного сообщения курсируют до станции Носовка, откуда также осуществляется отправление в обратном направлении.

Поезда дальнего сообщения, среди которых:

№ 787 Терещенская – Киев;

№ 786 Киев – Терещенская;

№ 113 Харьков – Львов;

№ 779 Сумы – Киев;

№ 116 Киев – Сумы;

№ 774 Жмеринка – Терещенская, направляются по объездным маршрутам к своим конечным станциям.

Ранее сообщалось, из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществляется под резервными тепловозами, а часть рейсов курсирует по объездным маршрутам.