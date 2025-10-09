Запланована подія 2

Атаки по железной дороге: поезда в Сумскую область курсируют по измененным маршрутам

железная дорога, рельсы
Как организовано сообщение с Сумской областью / Pexels

Несмотря на очередные атаки врага на железнодорожную инфраструктуру, движение поездов в направлении Сумщины не остановлено. "Укрзализныця" оперативно организовала сообщение по измененным маршрутам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Как курсируют поезда на Сумы

"Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение — пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем по другим маршрутам", - говорится в сообщении.

В частности, это касается рейсов регионального сообщения:

  • № 895 Конотоп – Фастов;
  • № 888/887 Славутич – Киев-Волынский;
  • № 892 Фастов – Славутич.

Поезда пригородного сообщения курсируют до станции Носовка, откуда также осуществляется отправление в обратном направлении.

Поезда дальнего сообщения, среди которых:

  • № 787 Терещенская – Киев;
  • № 786 Киев – Терещенская;
  • № 113 Харьков – Львов;
  • № 779 Сумы – Киев;
  • № 116 Киев – Сумы;
  • № 774 Жмеринка – Терещенская, направляются по объездным маршрутам к своим конечным станциям.

Ранее сообщалось, из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществляется под резервными тепловозами, а часть рейсов курсирует по объездным маршрутам.

Автор:
Ольга Опенько