Атаки по железной дороге: поезда в Сумскую область курсируют по измененным маршрутам
Несмотря на очередные атаки врага на железнодорожную инфраструктуру, движение поездов в направлении Сумщины не остановлено. "Укрзализныця" оперативно организовала сообщение по измененным маршрутам.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Как курсируют поезда на Сумы
"Враг снова атакует железную дорогу, но мы не останавливаем движение — пассажиров, следующих в направлении Сумщины, везем по другим маршрутам", - говорится в сообщении.
В частности, это касается рейсов регионального сообщения:
- № 895 Конотоп – Фастов;
- № 888/887 Славутич – Киев-Волынский;
- № 892 Фастов – Славутич.
Поезда пригородного сообщения курсируют до станции Носовка, откуда также осуществляется отправление в обратном направлении.
Поезда дальнего сообщения, среди которых:
- № 787 Терещенская – Киев;
- № 786 Киев – Терещенская;
- № 113 Харьков – Львов;
- № 779 Сумы – Киев;
- № 116 Киев – Сумы;
- № 774 Жмеринка – Терещенская, направляются по объездным маршрутам к своим конечным станциям.
Ранее сообщалось, из-за обстрелов на Сумщине движение поездов на Нежинском направлении осуществляется под резервными тепловозами, а часть рейсов курсирует по объездным маршрутам.