- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Атаки по залізниці: поїзди до Сумщини курсують зміненими маршрутами
Попри чергові атаки ворога на залізничну інфраструктуру, рух поїздів у напрямку Сумщини не зупинено. “Укрзалізниця” оперативно організувала сполучення за зміненими маршрутами.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Як курсують поїзди на Суми
"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, це стосується рейсів регіонального сполучення:
- № 895 Конотоп – Фастів;
- № 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
- № 892 Фастів – Славутич.
Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, звідки також здійснюється відправлення у зворотному напрямку.
Поїзди дальнього сполучення, серед яких:
- № 787 Терещенська – Київ;
- № 786 Київ – Терещенська;
- № 113 Харків – Львів;
- № 779 Суми – Київ;
- № 116 Київ – Суми;
- № 774 Жмеринка – Терещенська, прямують об’їзними маршрутами до своїх кінцевих станцій.
Раніше повідомлялось, через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, а частина рейсів курсує об’їзними маршрутами.