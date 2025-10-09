Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Атаки по залізниці: поїзди до Сумщини курсують зміненими маршрутами

залізниця, рельси
Як організовано сполучення з Сумською областю / Pexels

Попри чергові атаки ворога на залізничну інфраструктуру, рух поїздів у напрямку Сумщини не зупинено. “Укрзалізниця” оперативно організувала сполучення за зміненими маршрутами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Як курсують поїзди на Суми

"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, це стосується рейсів регіонального сполучення:

  • № 895 Конотоп – Фастів;
  • № 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
  • № 892 Фастів – Славутич.

Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, звідки також здійснюється відправлення у зворотному напрямку.

Поїзди дальнього сполучення, серед яких:

  • № 787 Терещенська – Київ;
  • № 786 Київ – Терещенська;
  • № 113 Харків – Львів;
  • № 779 Суми – Київ;
  • № 116 Київ – Суми;
  • № 774 Жмеринка – Терещенська, прямують об’їзними маршрутами до своїх кінцевих станцій.

Раніше повідомлялось, через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, а частина рейсів курсує об’їзними маршрутами.

Автор:
Ольга Опенько