Атаки по залізниці: поїзди до Сумщини курсують зміненими маршрутами

Попри чергові атаки ворога на залізничну інфраструктуру, рух поїздів у напрямку Сумщини не зупинено. “Укрзалізниця” оперативно організувала сполучення за зміненими маршрутами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Як курсують поїзди на Суми

"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, це стосується рейсів регіонального сполучення:

№ 895 Конотоп – Фастів;

№ 888/887 Славутич – Київ-Волинський;

№ 892 Фастів – Славутич.

Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, звідки також здійснюється відправлення у зворотному напрямку.

Поїзди дальнього сполучення, серед яких:

№ 787 Терещенська – Київ;

№ 786 Київ – Терещенська;

№ 113 Харків – Львів;

№ 779 Суми – Київ;

№ 116 Київ – Суми;

№ 774 Жмеринка – Терещенська, прямують об’їзними маршрутами до своїх кінцевих станцій.

Раніше повідомлялось, через обстріли на Сумщині рух поїздів на Ніжинському напрямку здійснюється під резервними тепловозами, а частина рейсів курсує об’їзними маршрутами.