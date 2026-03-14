Атаки украинских дронов и непогода замедлили экспорт российской нефти

добыча нефти
Экспорт российской нефти сократился из-за ударов дронов и штормовых условий / Freepik

В марте экспорт российской нефти сократился из-за атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру, а также из-за штормов и ледовых условий в Балтийском и Черном морях, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным LSEG, общий экспорт нефти из России с 1 по 12 марта уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца – до 3,6 млн баррелей в день. В то же время, экспорт с Дальнего Востока России за этот период вырос примерно на 25% — до около 770 тыс. баррелей в сутки.

Особенно сильно пострадал черноморский порт Новороссийск, где атаки дронов и шторма приводили к задержкам перевалки на 10 дней. Загрузка танкеров временно прекращалась: один из инцидентов произошел в начале марта после удара беспилотника по терминалу "Шесхарис 2", а порт возобновил перевалку лишь 6 марта.

Темпы загрузки остаются низкими, поскольку порт часто останавливает операции из-за угрозы новых атак.

Поставки по трубопроводу "Дружба" через Украину в Венгрию и Словакию остаются приостановленными после атаки на трубопровод 27 января.

Несмотря на это, США выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и находящихся под санкциями нефтепродуктов и застрявших в море в попытке стабилизировать мировые энергетические рынки. Однако атаки дронов и непогода означают, что ослабление санкций может не обеспечить быстрый и значительный рост экспорта.

Ситуация демонстрирует, что даже после частичного возобновления работы портов и увеличения поставок с Дальнего Востока России общая логистика экспорта остается уязвимой из-за военных ударов и природных условий.

Добавим, что Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым большим победителем от конфликта на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Гойденко