Атаки українських дронів і негода уповільнили експорт російської нафти

видобуток нафти
Експорт російської нафти скоротився через удари дронів та штормові умови / Freepik

У березні експорт російської нафти скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру, а також через шторми та льодові умови в Балтійському і Чорному морях, свідчать дані, опубліковані в п’ятницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними LSEG, загальний експорт нафти з Росії з 1 по 12 березня зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого місяця — до 3,6 млн барелів на день. Водночас експорт із Далекого Сходу Росії за цей період зріс приблизно на 25% — до близько 770 тис. барелів на добу.

Особливо сильно постраждав чорноморський порт Новоросійськ, де атаки дронів і шторми призводили до затримок перевалки на 10 днів. Завантаження танкерів тимчасово припиняли: один з інцидентів стався на початку березня після удару безпілотника по терміналу "Шесхаріс 2", а порт відновив перевалку лише 6 березня.

Темпи завантаження залишаються низькими, оскільки порт часто зупиняє операції через загрозу нових атак.

Поставки трубопроводом "Дружба" через Україну до Угорщини та Словаччини залишаються призупиненими після атаки на трубопровід 27 січня.

Незважаючи на це, США видали 30-денний дозвіл для країн на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що перебувають під санкціями та застрягли в морі, у спробі стабілізувати світові енергетичні ринки. Однак атаки дронів і негода означають, що послаблення санкцій може не забезпечити швидкого та значного зростання експорту.

Ситуація демонструє, що навіть після часткового відновлення роботи портів та збільшення постачань із Далекого Сходу Росії загальна логістика експорту залишається вразливою через військові удари та природні умови.

Додамо, що Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході. 

Автор:
Тетяна Гойденко