Аудит европути в Украине: кто будет проверять использование средств ЕС

"Укрзализныця" провела открытый конкурс и выбрала независимого аудитора для проверки проектов развития европути в Украине. Победителем стала компания Baker Tilly Украина, которая будет контролировать использование средств ЕС и международных финансовых организаций.

Миллиардные инвестиции под контролем

Цель проверки – обеспечить прозрачное и целевое использование международной помощи.

Победителем тендера стало Baker Tilly Украина, которое входит в международную сеть Baker Tilly International и является одной из ведущих аудиторских и консалтинговых компаний в Украине. Оплата услуг аудитора будет производиться за счет грантового финансирования и средств международных партнеров. Благодаря конкурсу, стоимость аудиторских услуг удалось снизить почти на 40% от первоначально ожидаемой.

В рамках развития коридоров трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в Украине идет развитие железнодорожного пути европейского стандарта и модернизация пограничной инфраструктуры на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Инвестиции в эти проекты осуществляются при участии Европейского исполнительного агентства по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA), которое финансирует грантовые программы ЕС "Механизм "Соединения Европы" (CEF), а также Европейского инвестиционного банка, оказывающего кредитную поддержку для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, "Укрзализныця" готовит масштабную реформу пассажирских перевозок, чтобы больше не покрывать убытки этого сектора за счет грузовых грузов. Железнодорожный оператор планирует с 2028 г. ввести полноценную европейскую модель PSO (Public Service Obligation), которая сделает государственные дотации для социально важных маршрутов прозрачными и предполагаемыми и позволит стабильно инвестировать в новый подвижной состав.