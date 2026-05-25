Аудит євроколії в Україні: хто перевірятиме використання коштів ЄС

“Укрзалізниця” провела відкритий конкурс і обрала незалежного аудитора для перевірки проєктів розбудови євроколії в Україні. Переможцем стала компанія Baker Tilly Україна, яка контролюватиме використання коштів ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Мільярдні інвестиції під контролем

Мета перевірки - забезпечити прозоре та цільове використання міжнародної допомоги.

Переможцем тендеру стало Baker Tilly Україна яке входить до міжнародної мережі Baker Tilly International та є однією з провідних аудиторських і консалтингових компаній в Україні. Оплата послуг аудитора здійснюватиметься за рахунок грантового фінансування та коштів міжнародних партнерів. Завдяки конкурсу вартість аудиторських послуг вдалося знизити майже на 40% від початково очікуваної.

У межах розвитку коридорів транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) в Україні триває розбудова залізничної колії європейського стандарту та модернізація прикордонної інфраструктури на кордонах із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Інвестиції у ці проєкти здійснюються за участі Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), яке фінансує грантові програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (CEF), а також Європейського інвестиційного банку, що надає кредитну підтримку для реалізації інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує масштабну реформу пасажирських перевезень, щоб більше не покривати збитки цього сектору за рахунок вантажних вантажів. Залізничний оператор планує з 2028 року запровадити повноцінну європейську модель PSO (Public Service Obligation), яка зробить державні дотації для соціально важливих маршрутів прозорими та передбачуваними й дозволить стабільно інвестувати в новий рухомий склад.