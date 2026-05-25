Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Аудит євроколії в Україні: хто перевірятиме використання коштів ЄС

євроколія
В Україні стартує аудит проєктів євроколії

“Укрзалізниця” провела відкритий конкурс і обрала незалежного аудитора для перевірки проєктів розбудови євроколії в Україні. Переможцем стала компанія Baker Tilly Україна, яка контролюватиме використання коштів ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Мільярдні інвестиції під контролем

Мета перевірки - забезпечити прозоре та цільове використання міжнародної допомоги.

Переможцем тендеру стало Baker Tilly Україна яке входить до міжнародної мережі Baker Tilly International та є однією з провідних аудиторських і консалтингових компаній в Україні. Оплата послуг аудитора здійснюватиметься за рахунок грантового фінансування та коштів міжнародних партнерів. Завдяки конкурсу вартість аудиторських послуг вдалося знизити майже на 40% від початково очікуваної.

У межах розвитку коридорів транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) в Україні триває розбудова залізничної колії європейського стандарту та модернізація прикордонної інфраструктури на кордонах із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Інвестиції у ці проєкти здійснюються за участі Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), яке фінансує грантові програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (CEF), а також Європейського інвестиційного банку, що надає кредитну підтримку для реалізації інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує масштабну реформу пасажирських перевезень, щоб більше не покривати збитки цього сектору за рахунок вантажних вантажів. Залізничний оператор планує з 2028 року запровадити повноцінну європейську модель PSO (Public Service Obligation), яка зробить державні дотації для соціально важливих маршрутів прозорими та передбачуваними й дозволить стабільно інвестувати в новий рухомий склад.

Автор:
Ольга Опенько