Аукцион лесопродукции: 100% выставленного объема древесины проданы на форвардных торгах

На форвардных торгах за первое полугодие 2026 продано 100% выставленного объема лесопродукции. На аукцион выставлялось 465 лотов в объеме 1,4 млн кв. м – это около 35% от плановой полугодовой заготовки древесины для коммерческой реализации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Лесов Украины".

Форвардные торги по древесине

В Украине в третий раз прошли биржевые торги с возможностью заключения форвардных контрактов на 6 месяцев по фиксированной цене. На аукцион было выставлено 465 лотов лесопродукции общим объемом 1,4 млн. кв. м, что составляет около 35% плановой полугодовой заготовки древесины для коммерческой реализации.

Об объеме и структуре лотов предприятие заблаговременно сообщило участникам рынка. По результатам торгов 100% выставленных объемов как дровяного, так и круглого дерева было продано.

Предприятие положительно оценило инициативу отечественного бизнеса и установило стартовые цены на уровне цен IV квартала текущего года, которые значительно ниже текущих цен реализации.

Цены на дерево выросли

На последних форвардных торгах стартовые цены существенно отличались от средних текущих цен IV квартала. Деловая сосна предлагалась со стартовой ценой 3,9 тыс. грн/кв.м, в то время как ее средняя реализационная цена за четвертый квартал составила 5,9 тыс. грн/кв. м. Промышленные дрова (ПВ) хвойных пород стартовали с 1,3 тыс. грн/кв.м, а средняя цена на рынке – 2,3 тыс. грн/кв. м.

Однако в ходе конкурентных торгов цены выросли: деловая сосна подорожала до 6,2 тыс. грн/кв. м, дрова ПВ хвойных пород - до 2,4 тыс. грн/кв.м, а наибольший прирост зафиксирован на бук - почти 7 тыс. грн/кв.м (+52% по сравнению с IV кварталом).

По итогам торгов производители предложили усилить ответственность недобросовестных участников, повысить прозрачность и контроль за неизбранной продукцией, которая повторно выставляется на продажу. Часть деревообработчиков также выступила за увеличение размера гарантийного взноса. Впрочем, вопрос о том, удовлетворит ли это всех участников рынка, остается открытым, ведь в торгах участвовало около 500 компаний, отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Госпредприятие нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3.