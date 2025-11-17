Аукціон лісопродукції: 100% виставленого обсягу деревини продано на форвардних торгах

На форвардних торгах за перше півріччя 2026 року продано 100% виставленого обсягу лісопродукції. На аукціон виставлялося 465 лотів обсягом 1,4 млн кв. м - це близько 35% від планової піврічної заготівлі деревини для комерційної реалізації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Лісів України".

Форвардні торги деревиною

В Україні втретє відбулися біржові торги з можливістю укладення форвардних контрактів на 6 місяців за фіксованою ціною. На аукціон було виставлено 465 лотів лісопродукції загальним обсягом 1,4 млн кв. м, що становить близько 35% планової піврічної заготівлі деревини для комерційної реалізації.

Про обсяг та структуру лотів підприємство завчасно повідомило учасників ринку. За результатами торгів 100% виставлених обсягів як дров’яної, так і круглої деревини було продано.

Підприємство позитивно оцінило ініціативу вітчизняного бізнесу та встановило стартові ціни на рівні цін IV кварталу поточного року, які значно нижчі за поточні ціни реалізації.

Ціни на деревину зросли

На останніх форвардних торгах стартові ціни значно відрізнялися від середніх поточних цін IV кварталу. Ділова сосна пропонувалася зі стартовою ціною 3,9 тис. грн/кв.м, тоді як її середня реалізаційна ціна за четвертий квартал становила 5,9 тис. грн/кв. м. Промислові дрова (ПВ) хвойних порід стартували з 1,3 тис. грн/кв.м, а середня ціна на ринку — 2,3 тис. грн/кв. м.

Проте у ході конкурентних торгів ціни зросли: ділова сосна подорожчала до 6,2 тис. грн/кв. м, дрова ПВ хвойних порід — до 2,4 тис. грн/кв.м, а найбільший приріст зафіксовано на бук — майже 7 тис. грн/кв.м (+52% порівняно з IV кварталом).

За підсумками торгів виробники запропонували посилити відповідальність недобросовісних учасників, підвищити прозорість і контроль за невибраною продукцією, що повторно виставляється на продаж. Частина деревообробників також виступила за збільшення розміру гарантійного внеску. Втім, питання про те, чи задовольнить це всіх учасників ринку, залишається відкритим, адже у торгах брали участь близько 500 компаній, наголошують в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що ДП "Ліси України" готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Держпідприємство наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³.