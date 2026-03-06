Аукционы Госгеонадра в Прозорро.Продажи принесли государству 7,8 млрд грн

За семь лет работы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи Государственная служба геологии и недр Украины привлекла в государственный бюджет почти 7,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Прозорро.Продажи.

Такой результат обеспечили 605 завершенных аукционов по продаже специальных разрешений на использование недр.

По данным публичного модуля аналитики bi.prozorro.sale, финальная стоимость активов во время торгов в среднем росла более чем в три раза по сравнению со стартовой ценой.

Продажа спецразрешений через онлайн-аукционы началась в 2019 году. Самым результативным стал 2025 год, когда по итогам торгов в бюджет удалось привлечь более 1,8 млрд. грн.

Самые дорогие лоты

Самыми дорогими за все время работы системы стали специальные разрешения на геологическое изучение нефтегазоносных недр:

Майоровская площадь в Полтавской области - более 1,1 млрд грн;

Западно-Мажаровская площадь в Полтавской области и Харьковской области — более 1 млрд грн;

Новодиканская площадь в Полтавской области - 738,9 млн грн.

Конкуренция на аукционах

За семь лет в торгах приняло участие более 1,1 тыс. участников. В среднем за один лот конкурируют около трех компаний.

Рекордной стала конкуренция 9 участников на один лот. Такой интерес вызвали:

право добычи песчано-гравийных пород в Ивано-Франковской области ;

; право на добычу кварцевого песка во Львовской области .

Результаты 2026 года

С начала 2026 года Госгеонадра уже провела 8 успешных аукционов на общую сумму почти 51,1 млн грн. Два из них полностью завершены, еще шесть находятся на этапе заключения сделок.

Напомним, в октябре 2025 года Госгеонадра упразднила продажу специального разрешения на пользование недрами участка Испасска в Вижницком районе Черновицкой области.