Аукціони Держгеонадра у Прозорро.Продажі принесли державі 7,8 млрд грн

Держгеонадра
Такий результат забезпечили 605 завершених аукціонів / Depositphotos

За сім років роботи в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі Державна служба геології та надр України залучила до державного бюджету майже 7,8 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Прозорро.Продажі.

Такий результат забезпечили 605 завершених аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

За даними публічного модуля аналітики bi.prozorro.sale, фінальна вартість активів під час торгів у середньому зростала більш ніж утричі порівняно зі стартовою ціною.

Продаж спецдозволів через онлайн-аукціони розпочався у 2019 році. Найрезультативнішим став 2025 рік, коли за підсумками торгів до бюджету вдалося залучити понад 1,8 млрд грн.

Найдорожчі лоти

Найдорожчими за весь час роботи системи стали спеціальні дозволи на геологічне вивчення нафтогазоносних надр:

  • Майорівська площа у Полтавська область — понад 1,1 млрд грн;
  • Західно-Мажарівська площа у Полтавська область та Харківська область — понад 1 млрд грн;
  • Новодиканська площа у Полтавська область — 738,9 млн грн.

Конкуренція на аукціонах

За сім років у торгах взяли участь понад 1,1 тис. учасників. У середньому за один лот конкурують майже три компанії.

Рекордною стала конкуренція у 9 учасників на один лот. Такий інтерес викликали:

  • право видобутку піщано-гравійних порід у Івано-Франківська область;
  • право на видобуток кварцового піску у Львівська область.

Результати 2026 року

З початку 2026 року Держгеонадра вже провели 8 успішних аукціонів на загальну суму майже 51,1 млн грн. Два з них повністю завершені, ще шість перебувають на етапі укладання угод.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Держгеонадра скасувало продаж спеціального дозволу на користування надрами ділянки Іспаська у Вижницькому районі Чернівецької області.

Автор:
Тетяна Гойденко