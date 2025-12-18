Аукционы на промышленный лов рыбы с начала года пополнили бюджеты более чем на 52 млн грн

В 2025 году в торговой системе "Прозорро.Продажи" состоялось 189 успешных аукционов на право промышленного отлова рыбы. По результатам торгов промышленными рыболовами фактически уплачено 52,3 млн. грн., что значительно превышает поступления, полученные до введения аукционов на промысел.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Позорро.Продажи".

В местные бюджеты поступило 41,2 млн грн, а в государственный бюджет – 11,1 млн грн. Средства, вырученные от роста стартовой цены на аукционах, направляются на зарыбление водоемов. В этом году молодежью рыб пополнились, в частности, Днестровский лиман, Кременчугское и Каневское водохранилища — водные объекты, где по результатам проведенных аукционов зафиксированы наибольшие поступления средств в специальный фонд государственного бюджета.

"Впервые в истории Украины средства, поступившие от прозрачных аукционов на промышленный отлов как сверхстартовая цена, непосредственно инвестируются в восстановление рыбных популяций. Это результат прозрачной и справедливой государственной политики, когда каждая гривна, полученная от использования водных биоресурсов, возвращается в виде живой пользы для природы, общин и рыбного хозяйства" Клименок.

По словам СЕО "Прозорро.Продажи" Сергея Бута, торги на промышленный лов рыбы являются успешным примером того, как прозрачность создает ценность. В этом году финальная стоимость лотов в среднем росла более чем на треть от стартовой.

Наивысший интерес рыбного бизнеса зафиксирован в Кременчугском водохранилище, где успешно реализовано 100% лотов. Также высокие показатели были в Каневском водохранилище – 89,7%, внизу реки Днестр с озерами и рукавом Турунчук и Днестровском лимане – 86,7%, а на реке Дунай – 80%.

В аукционных торгах на право промышленного использования водных биоресурсов в этом году конкурировали от двух до восьми участников. Больше всего – по восемь участников – боролись за два лота на Кременчугском водохранилище.

Среди дорогих лотов этого года был аукцион на право промысла в Каменском водохранилище. Стартовая цена составила 490,9 тыс. грн, а финальная стоимость реализации достигла 1,3 млн. грн.

За январь-сентябрь промышленные рыбаки во внутренних водоемах Украины суммарно выловили 5915 тонн рыбы. Эти показатели особенно важны ввиду полной остановки морского промысла из-за военной агрессии РФ.