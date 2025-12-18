Аукціони на промисловий вилов риби з початку року поповнили бюджети на понад 52 млн грн

Протягом 2025 року в торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулося 189 успішних аукціонів на право промислового вилову риби. За результатами торгів промисловими рибалками фактично сплачено 52,3 млн грн, що значно перевищує надходження, отримані до запровадження аукціонів на промисел.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Позорро.Продажі".

До місцевих бюджетів надійшло 41,2 млн грн, а до державного бюджету – 11,1 млн грн. Кошти, отримані від зростання стартової ціни на аукціонах, спрямовуються на зариблення водойм. Цьогоріч молоддю риб поповнилися, зокрема, Дністровський лиман, Кременчуцьке та Канівське водосховища — ті водні об’єкти, де за результатами проведених аукціонів зафіксовано найбільші надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету.

"Вперше в історії України кошти, що надійшли від прозорих аукціонів на промисловий вилов як понадстартова ціна, безпосередньо інвестуються у відновлення рибних популяцій. Це – результат прозорої й справедливої державної політики, коли кожна гривня, отримана від використання водних біоресурсів, повертається у вигляді живої користі для природи, громад і рибного господарства загалом", — зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

За словами СЕО "Прозорро.Продажі" Сергія Бута, торги на промисловий вилов риби є успішним прикладом того, як прозорість створює цінність. Цьогоріч фінальна вартість лотів у середньому зростала більш ніж на третину від стартової.

Найвищу зацікавленість рибного бізнесу зафіксовано у Кременчуцькому водосховищі, де успішно реалізовано 100% лотів. Також високі показники були в Канівському водосховищі — 89,7%, пониззі річки Дністер із озерами та рукавом Турунчук і Дністровському лимані — 86,7%, а на річці Дунай — 80%.

В аукціонних торгах на право промислового використання водних біоресурсів цього року конкурували від двох до восьми учасників. Найбільше — по вісім учасників — боролися за два лоти на Кременчуцькому водосховищі.

Серед найдорожчих лотів цього року був аукціон на право промислу в Кам’янському водосховищі. Стартова ціна становила 490,9 тис. грн, а фінальна вартість реалізації досягла 1,3 млн грн.

Додамо, за січень-вересень промислові рибалки у внутрішніх водоймах України сумарно виловили 5915 тонн риби. Ці показники особливо важливі з огляду на повну зупинку морського промислу через військову агресію РФ.