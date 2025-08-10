Аукционы "Земельного банка" принесли 18,7 млн грн: рекорд — 3,9 млн за участок в Житомирской области

По итогам недели сумма победных ставок на торгах "Земельного банка" составила 18,7 млн. грн. Вместе с НДС экономический эффект может достигнуть 22,4 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Земельного банка".

В системе Prozorro.Продажи состоялось 38 аукционов субаренды государственных сельхозземель в Харьковской, Закарпатской, Волынской, Киевской, Житомирской и Полтавской областях. Общая площадь участков – 1729,9 га.

За неделю в торгах приняло участие 92 предложения от участников. Средняя стоимость субаренды одного гектара составила 10810 гривен. В целом цены на земельные участки выросли в среднем в четыре раза. Самым дорогим лотом стал участок площадью 390 гектаров Житомирской области, за который соревновались шесть участников. Ее стоимость поднялась в 5,7 раза и достигла 3,9 миллиона гривен или 9998 гривен за гектар.

Отдельно за 6–7 августа было проведено 15 аукционов, которые принесли 10,8 миллиона гривен поступлений и еще 2,2 миллиона гривен НДС. На торгах выставлялись государственные земли площадью 908 гектаров в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Полтавской и Харьковской областях.

Участие в этих аукционах приняли 36 предложений от участников. Стартовые цены на участки выросли в 4,8 раза, а средняя стоимость одного гектара составила 11 970 гривен. Рекордсменом стал участок в Житомирской области площадью 200 гектаров: его стоимость увеличилась в семь раз и достигла 3,3 миллиона гривен, что составляет 16 465 гривен за гектар.

Напомним, аграрии, взявшие в субаренду государственные сельскохозяйственные земли через онлайн-аукционы в системе "Прозорро.Продажи", уплатили в бюджет 1 млрд 8 млн грн по НДС. Такие результаты за 10 месяцев показал пилотный проект "Земельный банк", позволяющий передавать государственные участки через открытые торги.