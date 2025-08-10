Аукціони "Земельного банку" принесли 18,7 млн грн: рекорд — 3,9 млн за ділянку на Житомирщині

За підсумками тижня сума переможних ставок на торгах "Земельного банку" склала 18,7 млн грн. Разом із ПДВ економічний ефект може досягти 22,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Земельного банку".

У системі Prozorro.Продажі відбулося 38 аукціонів суборенди державних сільгоспземель у Харківській, Закарпатській, Волинській, Київській, Житомирській та Полтавській областях. Загальна площа ділянок — 1729,9 га.

За тиждень у торгах взяли участь 92 пропозиції від учасників. Середня вартість суборенди одного гектара склала 10 810 гривень. Загалом ціни на земельні ділянки зросли в середньому у чотири рази. Найдорожчим лотом стала ділянка площею 390 гектарів на Житомирщині, за яку змагалися шість учасників. Її вартість піднялася у 5,7 раза і досягла 3,9 мільйона гривень, або 9998 гривень за гектар.

Окремо, за 6–7 серпня було проведено 15 аукціонів, що принесли 10,8 мільйона гривень надходжень та ще 2,2 мільйона гривень ПДВ. На торгах виставляли державні землі площею 908 гектарів у Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Полтавській та Харківській областях.

Участь у цих аукціонах взяли 36 пропозицій від учасників. Стартові ціни на ділянки зросли у 4,8 раза, а середня вартість одного гектара склала 11 970 гривень. Рекордсменом стала ділянка на Житомирщині площею 200 гектарів: її вартість збільшилася у сім разів і досягла 3,3 мільйона гривень, що становить 16 465 гривень за гектар.

Нагадаємо, аграрії, які взяли в суборенду державні сільськогосподарські землі через онлайн-аукціони у системі "Прозорро.Продажі", сплатили до бюджету 1 млрд 8 млн грн з ПДВ. Такі результати за 10 місяців показав пілотний проєкт "Земельний банк", що дає змогу передавати державні ділянки через відкриті торги.