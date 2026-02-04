Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Автобусные трансферы и усиленные меры безопасности: УЗ предупредила об изменениях в движении поездов в нескольких областях

Укрзализныця
"Укрзализныця" вводит новый график поездов / Укрзалізниця

"Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в трех регионах на 4 февраля, в частности, по автобусным трансферам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Движение поездов 4 февраля

  • Харьковская область

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенной опасности, в связи с чем пассажирам рекомендуют пользоваться организованным автобусным объездом с обеспеченной стыковкой.

  • Запорожская область

В Запорожском регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации безопасности. В настоящее время базовым решением остаются автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем. Пассажирам, следующим в Запорожье или Синельниково, советуют перед прибытием в Днепр следовать указаниям поездных бригад и работников вокзала.

Тем, кто отправляется в обратном направлении, рекомендуют внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станциях. В случае улучшения ситуации безопасности возможно точечное возобновление движения поездов, однако приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожников.

  • Сумская область

Несмотря на обстрел Конотоп, движение поездов в регионе сохраняется. Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме, а в случае непосредственной угрозы со стороны БПЛА возможны вынужденные остановки поездов вблизи укрытий.

"Пожалуйста, следите за обновлениями на наших официальных ресурсах и включите push-уведомления в приложении "Укрзализныци"", - напоминает пресс-служба.

Напомним, 27 января вблизи села Языково Барвинковской общины Изюмского района российские беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Чоп – Харьков – Барвенково. Два снаряда попали у поезда, еще один – в вагон, вызвавший пожар. В поезде находились более 155 пассажиров. В результате атаки погибли три человека, еще мужчина и женщина получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Автор:
Ольга Опенько