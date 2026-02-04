Автобусные трансферы и усиленные меры безопасности: УЗ предупредила об изменениях в движении поездов в нескольких областях

"Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в трех регионах на 4 февраля, в частности, по автобусным трансферам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Движение поездов 4 февраля

Харьковская область

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенной опасности, в связи с чем пассажирам рекомендуют пользоваться организованным автобусным объездом с обеспеченной стыковкой.

Запорожская область

В Запорожском регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации безопасности. В настоящее время базовым решением остаются автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем. Пассажирам, следующим в Запорожье или Синельниково, советуют перед прибытием в Днепр следовать указаниям поездных бригад и работников вокзала.

Тем, кто отправляется в обратном направлении, рекомендуют внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станциях. В случае улучшения ситуации безопасности возможно точечное возобновление движения поездов, однако приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожников.

Сумская область

Несмотря на обстрел Конотоп, движение поездов в регионе сохраняется. Мониторинговые группы Укрзализныци работают в усиленном режиме, а в случае непосредственной угрозы со стороны БПЛА возможны вынужденные остановки поездов вблизи укрытий.

"Пожалуйста, следите за обновлениями на наших официальных ресурсах и включите push-уведомления в приложении "Укрзализныци"", - напоминает пресс-служба.

Напомним, 27 января вблизи села Языково Барвинковской общины Изюмского района российские беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Чоп – Харьков – Барвенково. Два снаряда попали у поезда, еще один – в вагон, вызвавший пожар. В поезде находились более 155 пассажиров. В результате атаки погибли три человека, еще мужчина и женщина получили ранения и обратились за медицинской помощью.