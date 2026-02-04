Запланована подія 2

Автобусні трансфери та посилені заходи безпеки: УЗ попередила про зміни в русі поїздів у кількох областях

"Укрзалізниця" вводить новий графік поїздів / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” оновила інформацію про рух поїздів у трьох регіонах на 4 лютого, зокрема щодо автобусних трансферів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

 Рух поїздів 4 лютого  

  • Харківська область

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки, у зв’язку з чим пасажирам рекомендують користуватися організованим автобусним об’їздом із забезпеченою стиковкою.

  • Запорізька область

У Запорізькому регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Наразі базовим рішенням залишаються автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям. Пасажирам, які прямують до Запоріжжя або Синельникового, радять перед прибуттям до Дніпра дотримуватися вказівок поїзних бригад та працівників вокзалу.

Тим, хто вирушає у зворотному напрямку, рекомендують уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станціях. У разі покращення безпекової ситуації можливе точкове відновлення руху поїздів, однак пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників.

  • Сумська область

Попри обстріл Конотопа, рух поїздів у регіоні зберігається. Моніторингові групи Укрзалізниці працюють у посиленому режимі, а в разі безпосередньої загрози з боку БПЛА можливі вимушені зупинки поїздів поблизу укриттів.

"Будь ласка, стежте за оновленнями на наших офіційних ресурсах і увімкніть push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці", - нагадує пресслужба.

Нагадаємо, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської громади Ізюмського району російські безпілотники атакували пасажирський поїзд сполученням Чоп – Харків – Барвінкове. Два снаряди влучили біля поїзда, ще один – у вагон, що спричинило пожежу. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Внаслідок атаки загинули три людини, ще чоловік і жінка отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.

Автор:
Ольга Опенько