"Укрзалізниця" вводить обмеження на низку рейсів через загострення обстрілів

Через загострення ударів по залізниці “Укрзалізниця” вводить тимчасові обмеження на низку рейсів у прифронтових регіонах та організовує стикувальні рейси. Пасажирів попереджають про можливі затримки та позапланові зупинки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" змінює графік поїздів

"Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, "Укрзалізниця" реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників", - йдеться в повідомленні.

Прийнято оперативні заходи для забезпечення безпеки пасажирів і залізничників:

Тимчасово обмежено низку сполучень, зокрема на Харківщині. Для пасажирів організовують стикувальні автобусні рейси до пунктів призначення.

Деякі прямі далекі рейси замінюють стикувальними поїздами з приміськими електричками. Пасажири, яких це стосується, будуть повідомлені окремо.

На окремих ділянках, особливо у прифронтових регіонах і там, де зафіксовано підвищену ворожу активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на своєчасність поїздів з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини та пов’язаних рейсів.

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки "впритул" і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, 27 січня поблизу села Язикове Барвінковської громади Ізюмського району російські безпілотники атакували пасажирський поїзд сполученням Чоп – Харків – Барвінкове. Два снаряди влучили біля поїзда, ще один – у вагон, що спричинило пожежу. У поїзді перебувало понад 155 пасажирів. Внаслідок атаки загинули три людини, ще чоловік і жінка отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.