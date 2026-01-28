Запланована подія 2

"Укрзализныця" вводит ограничения на ряд рейсов из-за обострения обстрелов

Укрзализныця
УЗ меняет график поездов / Укрзалізниця

Из-за обострения ударов по железной дороге "Укрзализныця" вводит временные ограничения на ряд рейсов в прифронтовых регионах и организует стыковочные рейсы. Пассажиров предупреждают о возможных задержках и внеплановых остановках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця" меняет график поездов

"Враг усиливает удары по железной дороге, в частности по подвижному составу. Сохраняя движение при всех угрозах, "Укрзализныця" реагирует на растущие вызовы, чтобы, насколько возможно, уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников", - говорится в сообщении.

Приняты оперативные меры по обеспечению безопасности пассажиров и железнодорожников:

  • Временно ограничен ряд сообщений, в том числе на Харьковщине. Для пассажиров организуют стыковочные автобусные рейсы в пункты назначения.
  • Некоторые прямые дальние рейсы заменяют стыковочными поездами с пригородными электричками. Пассажиры, которых это касается, будут уведомлены отдельно.
  • На отдельных участках, особенно в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской и связанных рейсов.

"Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки "вплотную" и закладывать дополнительное время на возможные задержки по соображениям безопасности", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, 27 января вблизи села Языково Барвинковской общины Изюмского района российские беспилотники атаковали пассажирский поезд сообщением Чоп – Харьков – Барвенково. Два снаряда попали у поезда, еще один – в вагон, вызвавший пожар. В поезде находились более 155 пассажиров. В результате атаки погибли три человека, еще мужчина и женщина получили ранения и обратились за медицинской помощью.

Автор:
Ольга Опенько