Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Автобусы вместо поездов и сокращенные маршруты: что нужно знать пассажирам УЗ

поезд
Из-за непогоды часть рейсов и дальше идет с опозданием. / Укрзалізниця

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении поездов в ряде регионов Украины по состоянию на 18 февраля. Часть маршрутов сокращена, на отдельных участках организованы автобусные трансферы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Изменения в движении поездов

  • Сумщина

Региональные поезда временно курсируют только в и из Конотопа.

  • Харьковщина и Донетчина

На участке от Лозовой до Краматорска пассажиров перевозят автобусы. В направлении Изюма региональные экспрессы курсируют по графику, без изменений.

  • Запорожье

18 февраля ряд поездов дальнего сообщения будет курсировать только в и из Днепра. Речь идет о рейсах: №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье, №39/40 Солотвино - Запорожье - Солотвино, №731/732 Киев - Запорожье - Киев, №128/127 Львов - Запорожье - Львов.

Между Днепром и Запорожьем для этих рейсов организован автобусный трансфер. Остальные поезда дальнего сообщения планируются из/в Запорожье, однако окончательные решения будут приниматься в зависимости от ситуации. Пассажирам советуют следить за информацией от проводников и работников вокзалов, а также включить push-уведомление в приложении УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" изменила расписание поезда №21/22 Харьков - Львов, чтобы пассажиры могли удобнее прибывать в Винницу, Хмельницкий и Тернополь вне комендантского часа.

Автор:
Ольга Опенько