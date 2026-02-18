- Категория
Автобусы вместо поездов и сокращенные маршруты: что нужно знать пассажирам УЗ
"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении поездов в ряде регионов Украины по состоянию на 18 февраля. Часть маршрутов сокращена, на отдельных участках организованы автобусные трансферы.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
Изменения в движении поездов
- Сумщина
Региональные поезда временно курсируют только в и из Конотопа.
- Харьковщина и Донетчина
На участке от Лозовой до Краматорска пассажиров перевозят автобусы. В направлении Изюма региональные экспрессы курсируют по графику, без изменений.
- Запорожье
18 февраля ряд поездов дальнего сообщения будет курсировать только в и из Днепра. Речь идет о рейсах: №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье, №39/40 Солотвино - Запорожье - Солотвино, №731/732 Киев - Запорожье - Киев, №128/127 Львов - Запорожье - Львов.
Между Днепром и Запорожьем для этих рейсов организован автобусный трансфер. Остальные поезда дальнего сообщения планируются из/в Запорожье, однако окончательные решения будут приниматься в зависимости от ситуации. Пассажирам советуют следить за информацией от проводников и работников вокзалов, а также включить push-уведомление в приложении УЗ.
Напомним, "Укрзализныця" изменила расписание поезда №21/22 Харьков - Львов, чтобы пассажиры могли удобнее прибывать в Винницу, Хмельницкий и Тернополь вне комендантского часа.