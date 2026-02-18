Автобусы вместо поездов и сокращенные маршруты: что нужно знать пассажирам УЗ

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении поездов в ряде регионов Украины по состоянию на 18 февраля. Часть маршрутов сокращена, на отдельных участках организованы автобусные трансферы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Изменения в движении поездов

Сумщина

Региональные поезда временно курсируют только в и из Конотопа.

Харьковщина и Донетчина

На участке от Лозовой до Краматорска пассажиров перевозят автобусы. В направлении Изюма региональные экспрессы курсируют по графику, без изменений.

Запорожье

18 февраля ряд поездов дальнего сообщения будет курсировать только в и из Днепра. Речь идет о рейсах: №86/85 Львов - Запорожье - Львов, №5/6 Ясиня - Запорожье, №39/40 Солотвино - Запорожье - Солотвино, №731/732 Киев - Запорожье - Киев, №128/127 Львов - Запорожье - Львов.

Между Днепром и Запорожьем для этих рейсов организован автобусный трансфер. Остальные поезда дальнего сообщения планируются из/в Запорожье, однако окончательные решения будут приниматься в зависимости от ситуации. Пассажирам советуют следить за информацией от проводников и работников вокзалов, а также включить push-уведомление в приложении УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" изменила расписание поезда №21/22 Харьков - Львов, чтобы пассажиры могли удобнее прибывать в Винницу, Хмельницкий и Тернополь вне комендантского часа.