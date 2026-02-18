Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Автобуси замість поїздів і скорочені маршрути: що потрібно знати пасажирам УЗ

потяг
Через негоду частина рейсів і надалі прямує із запізненням. / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” повідомила про тимчасові зміни в русі поїздів у низці регіонів України станом на 18 лютого. Частину маршрутів скорочено, на окремих ділянках організовано автобусні трансфери.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Зміни в русі поїздів

  • Сумщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа.

  • Харківщина та Донеччина

На ділянці від Лозової до Краматорська пасажирів перевозять автобуси. У напрямку Ізюма регіональні експреси курсують за графіком, без змін.

  • Запоріжжя

18 лютого низка поїздів далекого сполучення курсуватиме лише до та з Дніпра. Йдеться про рейси: №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів, №5/6 Ясіня - Запоріжжя, №39/40 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино, №731/732 Київ - Запоріжжя - Київ, №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів.

Між Дніпром і Запоріжжям для цих рейсів організовано автобусний трансфер. Решта поїздів далекого сполучення наразі плануються з/до Запоріжжя, однак остаточні рішення ухвалюватимуть залежно від безпекової ситуації. Пасажирам радять стежити за інформацією від провідників і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила розклад поїзда №21/22 Харків - Львів, щоб пасажири могли зручніше прибувати до Вінниці, Хмельницького та Тернополя поза межами комендантської години.

Автор:
Ольга Опенько