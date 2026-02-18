Автобуси замість поїздів і скорочені маршрути: що потрібно знати пасажирам УЗ

“Укрзалізниця” повідомила про тимчасові зміни в русі поїздів у низці регіонів України станом на 18 лютого. Частину маршрутів скорочено, на окремих ділянках організовано автобусні трансфери.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Зміни в русі поїздів

Сумщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа.

Харківщина та Донеччина

На ділянці від Лозової до Краматорська пасажирів перевозять автобуси. У напрямку Ізюма регіональні експреси курсують за графіком, без змін.

Запоріжжя

18 лютого низка поїздів далекого сполучення курсуватиме лише до та з Дніпра. Йдеться про рейси: №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів, №5/6 Ясіня - Запоріжжя, №39/40 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино, №731/732 Київ - Запоріжжя - Київ, №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів.

Між Дніпром і Запоріжжям для цих рейсів організовано автобусний трансфер. Решта поїздів далекого сполучення наразі плануються з/до Запоріжжя, однак остаточні рішення ухвалюватимуть залежно від безпекової ситуації. Пасажирам радять стежити за інформацією від провідників і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила розклад поїзда №21/22 Харків - Львів, щоб пасажири могли зручніше прибувати до Вінниці, Хмельницького та Тернополя поза межами комендантської години.