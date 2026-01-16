Автомобильный рынок Украины в 2025 году: цифровизация и региональная концентрация

В 2025 году автомобильный рынок Украины продемонстрировал четкую региональную специализацию в зависимости от сегмента — внутренних перепродаж, импорта подержанных авто и продаж новых легковых автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

В то же время ключевым трендом года стала дальнейшая цифровизация сделок купли-продажи.

На внутреннем рынке перепродаж в прошлом году окончательно закрепился дистанционный формат оформления сделок через приложение "Действие". Если раньше автомобилисты предпочитали бумажные документы и физическое присутствие, то сейчас цифровые сервисы фактически сформировали отдельный полноценный рынок.

Именно через "Действие" в региональном разрезе фиксируется наибольшее количество сделок купли-продажи. Аналитики не исключают, что подобный сценарий в перспективе может повториться и с растаможкой автомобилей в цифровом формате.

Среди физических локаций лидерами внутренних перепродаж остаются Киев с долей 12,12% и Днепропетровская область - 7,17%. Южные и западные регионы, в частности, Одесская, Киевская и Львовская области, удерживают стабильные позиции на уровне около 5%. Самая низкая активность, объясняемая ситуацией безопасности, зафиксирована в Донецкой и Херсонской областях — совокупно менее 1% всех перепродаж.

Сегмент импорта подержанных автомобилей традиционно тяготеет к западной границе. Лидером остается Львовская область, на которую приходится 14,05% "свежепригнанных" автомобилей из Европы. Киев с долей 13,14% лишь незначительно уступает, а вместе с Киевской областью (6,57%) столичный регион формирует около 20% всего импорта.

Высокую активность также демонстрируют Ровенская (5,93%) и Волынская (5,3%) области, что подтверждает ключевую роль в близости к границе. Восточные и южные регионы импортируют значительно меньше из-за высокой стоимости логистики.

Рынок новых легковых автомобилей в 2025 году остался наиболее централизованным. Киев сохраняет беспрекословное лидерство — 42% всех новых авто было реализовано именно в столице. Вместе с Киевской областью (6,06%) на столичный регион приходится около половины продаж новых автомобилей в стране.

Другие регионы существенно отстают: относительно заметные показатели имеют Днепропетровская (7,91%), Одесская (6,23%) и Львовская (6,01%) области. В большинстве областей доля продаж новых авто не превышает 2–3%, что свидетельствует о высокой концентрации платежеспособного спроса в нескольких крупнейших городских агломерациях.

Добавим, в течение 2025 года украинский автопарк пополнился более 274 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.