Автомобільний ринок України у 2025 році: цифровізація та регіональна концентрація

У 2025 році автомобільний ринок України продемонстрував чітку регіональну спеціалізацію залежно від сегмента — внутрішніх перепродажів, імпорту вживаних авто та продажу нових легковиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Водночас ключовим трендом року стала подальша цифровізація операцій купівлі-продажу.

На внутрішньому ринку перепродажів минулого року остаточно закріпився дистанційний формат оформлення угод через застосунок "Дія". Якщо раніше автомобілісти віддавали перевагу паперовим документам і фізичній присутності, то нині цифрові сервіси фактично сформували окремий повноцінний ринок.

Саме через "Дію" у регіональному розрізі фіксується найбільша кількість угод купівлі-продажу. Аналітики не виключають, що подібний сценарій у перспективі може повторитися і з розмитненням автомобілів у цифровому форматі.

Серед фізичних локацій лідерами внутрішніх перепродажів залишаються Київ із часткою 12,12% та Дніпропетровська область — 7,17%. Південні й західні регіони, зокрема Одеська, Київська та Львівська області, утримують стабільні позиції на рівні близько 5%. Найнижча активність, що пояснюється безпековою ситуацією, зафіксована в Донецькій та Херсонській областях — сукупно менш як 1% усіх перепродажів.

Сегмент імпорту вживаних автомобілів традиційно тяжіє до західного кордону. Лідером залишається Львівська область, на яку припадає 14,05% "свіжо пригнаних" авто з Європи. Київ із часткою 13,14% лише незначно поступається, а разом із Київською областю (6,57%) столичний регіон формує майже 20% усього імпорту.

Високу активність також демонструють Рівненська (5,93%) та Волинська (5,3%) області, що підтверджує ключову роль близькості до кордону. Натомість східні та південні регіони імпортують значно менше через високу вартість логістики.

Ринок нових легкових автомобілів у 2025 році залишився найбільш централізованим. Київ зберігає беззаперечне лідерство — 42% усіх нових авто було реалізовано саме в столиці. Разом із Київською областю (6,06%) на столичний регіон припадає майже половина продажів нових автомобілів у країні.

Інші регіони суттєво відстають: відносно помітні показники мають Дніпропетровська (7,91%), Одеська (6,23%) та Львівська (6,01%) області. У більшості областей частка продажів нових авто не перевищує 2–3%, що свідчить про високу концентрацію платоспроможного попиту в кількох найбільших міських агломераціях.

Додамо, упродовж 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 274 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.