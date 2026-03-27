Автонаведение и устойчивая связь: украинский Kolos Defense представила дрон-перехватчик

Компания Kolos Defense представила дрон-перехватчик самолетного типа Eclipse, предназначенный для поражения враждебных БПЛА, в частности Shahed.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Милитарный".

Про украинский дрон-перехватчик Eclipse

Разработка уже прошла боевые испытания и предназначена для перехвата вражеских беспилотников

Дрон оснащен электродвигателем и фугасной боевой частью, поражающей цель в радиусе до 7 метров. Максимальная скорость Eclipse составляет 250 км/ч, а дальность действия — до 40 км при рабочей высоте до 5000 метров. В ходе тестов самые отдаленные цели были поражены на дистанции 33 км, при этом видеосигнал и управление оставались стабильными.

Главной особенностью комплекса есть система Pixel Lock, созданная совместно с французской компанией Alta Ares. Она обеспечивает автоматическое нахождение и донаведение цели. В первом режиме оператор управляет дроном вручную, а система параллельно подсвечивает потенциальные объекты и оценивает вероятность их распознавания. После подтверждения цели оператор может перевести дрон в полностью автоматический режим атаки. Решение о подрыве боевой части остается за человеком.

Особое внимание разработчики уделили устойчивой связи в условиях радиоэлектронного противодействия. Бортовая система работает в диапазоне 400–1200 MHz, что позволяет обходить препятствия. Для навигации используется сеть маяков и триангуляция, обеспечивающая определение координат независимо от местности и позволяющая управлять дроном даже без стабильного GPS.

В отличие от классических FPV-перехватчиков, Eclipse делает ставку на частичную автономность. Оператор только находит и подтверждает цель, тогда как дальнейшее ведение дрон выполняет самостоятельно. Это значительно уменьшает нагрузку на пилота и позволяет эффективно работать против быстрых и массированных атак вражеских дронов.

О компании Kolos Defense

Согласно данным YouControl, ООО "Колос Дефенс" (LLC Kolos Defense) – украинская компания, зарегистрированная 5 апреля 2024 года, с уставным капиталом 50 тыс. грн. На 27 марта 2026 года юридический статус предприятия зарегистрирован.

Руководитель и основатель: Братица Александр Анатольевич, владеющий 100% доли уставного капитала и являющийся конечным бенефициарным владельцем компании.

Организационно правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Основные виды деятельности:

Производство воздушных и космических летательных аппаратов и сопутствующего оборудования (основное направление).

Производство электронных компонентов и смонтированных электронных плат.

Производство оборудования связи.

Компания имеет полный контроль за своей деятельностью и не имеет государственной доли в собственности. Органы управления включают общее собрание участников и директора.

Напомним, за июль 2025 года Минобороны допустило к использованию в ВСУ более 40 новых беспилотных авиационных комплексов. Все эти дроны были разработаны и производятся в Украине.