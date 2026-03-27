Автонаведення та стійкий зв’язок: українська Kolos Defense представила дрон-перехоплювач

Компанія Kolos Defense представила дрон-перехоплювач літакового типу Eclipse, призначений для ураження ворожих БпЛА, зокрема Shahed.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Мілітарний".

Про український дрон-перехоплювач Eclipse

Розробка вже пройшла бойові випробування і призначена для перехоплення ворожих безпілотників

Дрон оснащений електродвигуном та фугасною бойовою частиною, яка уражає ціль у радіусі до 7 метрів. Максимальна швидкість Eclipse сягає 250 км/год, а дальність дії — до 40 км при робочій висоті до 5000 метрів. Під час тестів найвіддаленіші цілі були уражені на дистанції 33 км, при цьому відеосигнал і керування залишалися стабільними.

Головною особливістю комплексу є система Pixel Lock, створена спільно з французькою компанією Alta Ares. Вона забезпечує автоматичне знаходження та донаведення цілі. У першому режимі оператор керує дроном вручну, а система паралельно підсвічує потенційні об’єкти та оцінює ймовірність їхнього розпізнавання. Після підтвердження цілі оператор може перевести дрон у повністю автоматичний режим атаки. Рішення про підрив бойової частини залишається за людиною.

Особливу увагу розробники приділили стійкому зв’язку в умовах радіоелектронної протидії. Бортова система працює в діапазоні 400–1200 MHz, що дозволяє обходити перешкоди. Для навігації використовується мережа маяків та тріангуляція, що забезпечує визначення координат незалежно від місцевості і дозволяє керувати дроном навіть без стабільного GPS.

На відміну від класичних FPV-перехоплювачів, Eclipse робить ставку на часткову автономність. Оператор лише знаходить і підтверджує ціль, тоді як подальше ведення дрон виконує самостійно. Це значно зменшує навантаження на пілота і дозволяє ефективно працювати проти швидких і масованих атак ворожих дронів.

Про компанію Kolos Defense

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Колос Дефенс" (LLC Kolos Defense) - українська компанія, зареєстрована 5 квітня 2024 року, зі статутним капіталом 50 тис. грн. На 27 березня 2026 року юридичний статус підприємства - зареєстровано.

Керівник і засновник: Братиця Олександр Анатолійович, який володіє 100% частки статутного капіталу та є кінцевим бенефіціарним власником компанії.

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

Основні види діяльності:

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування (основний напрям).

Виробництво електронних компонентів і змонтованих електронних плат.

Виробництво обладнання зв’язку.

Компанія має повний контроль над своєю діяльністю та не має державної частки у власності. Органи управління включають загальні збори учасників та директора.

Нагадаємо, за липень 2025 року Міноборони допустило до використання в ЗСУ понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі ці дрони були розроблені та вироблені в Україні.