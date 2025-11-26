Автопарк стареет: в октябре средний возраст легковых автомобилей в Украине вырос до 16,4 года

В октябре средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины вырос до 16,4 года по сравнению с 16,0 в сентябре. Это свидетельствует о повышении активности в бюджетном сегменте и росте продаж подержанных авто.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

Региональная статистика показывает значительную неравномерность. Самый молодой автопарк традиционно имеет Киев – 11,2 года, что более чем на пять лет меньше национального показателя.

Высокая покупательная способность и спрос на новые автомобили формируют устойчивый разрыв между столицей и регионами.

Ближайшие к Киеву по возрасту автопарки - пограничные Львовская (14,5 года) и Закарпатская (14,6 года) области. Близость к границе и интенсивные логистические потоки обеспечивают доступ к относительно "свежим" автомобилям из Европы, средний возраст которых составляет около 8,4 лет.

В Днепропетровской и Киевской областях средний возраст авто составляет по 15,5 лет – на уровне общеукраинского показателя прошлого месяца.

Старейший автопарк зафиксирован в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий и имеющих низкие темпы восстановления. В Донецкой области средний возраст авто составляет 19,4 года, в Херсонской – 19,0 года. В группу регионов со более старыми авто также относятся Сумская (17,2 года) и Черкасская (17,0 года) области.

Статистика цифровых продаж через государственный сервис "Действие" показала средний возраст автомобилей на уровне 16,8 года – даже выше общего показателя.

Это свидетельствует об активном использовании цифровых инструментов для переоформления старейших транспортных средств.

Контраст между регионами – младший автопарк в Киеве и на западе и значительно более старый на востоке и юге – отражает разницу в покупательной способности и специфику импортных потоков.

Для сравнения, средний возраст авто в ЕС составляет около 12 лет, что подчеркивает зависимость украинского рынка бюджетного сегмента.

В сентябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 15,5 года, свидетельствуют аналитические данные рынка.