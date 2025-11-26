Автопарк старішає: у жовтні середній вік легковиків в Україні зріс до 16,4 року

У жовтні середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України зріс до 16,4 року, порівняно з 16,0 року у вересні. Це свідчить про підвищення активності в бюджетному сегменті та зростання продажів старіших авто.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Регіональна статистика демонструє значну нерівномірність. Наймолодший автопарк традиційно має Київ – 11,2 року, що більш ніж на п’ять років менше за національний показник.

Висока купівельна спроможність та попит на нові авто формують стійкий розрив між столицею та регіонами.

Найближчими до Києва за віком автопарку є прикордонні Львівська (14,5 року) та Закарпатська (14,6 року) області. Близькість до кордону та інтенсивні логістичні потоки забезпечують доступ до відносно "свіжих" автомобілів з Європи, середній вік яких становить близько 8,4 року.

У Дніпропетровській та Київській областях середній вік авто становить по 15,5 року – на рівні загальноукраїнського показника минулого місяця.

Найстаріший автопарк зафіксовано у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій та мають низькі темпи відновлення. У Донецькій області середній вік авто становить 19,4 року, у Херсонській – 19,0 року. До групи регіонів зі старішими авто також належать Сумська (17,2 року) та Черкаська (17,0 року) області.

Статистика цифрових продажів через державний сервіс "Дія" показала середній вік автомобілів на рівні 16,8 року – навіть вище за загальний показник.

Це свідчить про активне використання цифрових інструментів для переоформлення найстаріших транспортних засобів.

Контраст між регіонами – молодший автопарк у Києві та на заході й значно старіший на сході та півдні – відображає різницю у купівельній спроможності та специфіку імпортних потоків.

Для порівняння, середній вік авто в ЄС становить близько 12 років, що підкреслює залежність українського ринку від бюджетного сегмента.

Додамо, у вересні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 15,5 року, свідчать аналітичні дані ринку.