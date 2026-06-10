Автопроизводитель предупредил владельцев Jeep о дефекте: машины могут вспыхнуть

Автомобильный гигант Stellantis объявил об отзыве более 1,3 миллионов внедорожников и грузовиков Jeep по всему миру. Причиной такого шага стали серьезные опасения по поводу возможного самовозгорания транспортных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Руководство компании настоятельно призывает владельцев потенциально неисправных машин оставлять их исключительно на улице, парковаться подальше от зданий, сооружений и других автомобилей до момента, пока не будут проведены необходимые ремонтные работы.

Причина неисправности

Согласно официальному заявлению, которое автопроизводитель направил в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, под сервисную кампанию подпадают внедорожники Jeep Wrangler, выпущенные в период с 2021 по 2025 годы, а также пикапы Jeep Gladiator .

Инженеры обнаружили дефект в электрическом соединении в проводке электрогидравлического насоса усилителя руля.

Представители концерна, также владеющего брендами Fiat, Chrysler и Peugeot, объяснили, что неплотное соединение при определенных обстоятельствах может расплавиться. Это приводит к перегреву горючих материалов и, как следствие, к возгоранию автомобиля.

Риск пожара сохраняется даже тогда, когда транспортное средство припарковано с полностью выключенным двигателем.

Десятки инцидентов

На сегодняшний день корпорации Stellantis известно о по меньшей мере 72 случаях возгорания, которые могут быть напрямую связаны с этой технической неисправностью. Также зафиксирован один случай получения травмы из-за этого дефекта.

Stellantis долгое время расследовал единичные возгорания Wrangler и Gladiator. Летом 2024 года из-за всплеска пожаров расследование возобновили.

Специалисты компании провели тщательную и масштабную работу: выкупали поврежденные машины у владельцев, анализировали возвращенные детали, проводили компьютерную томографию, рентгеновские снимки и разнообразные материаловедческие тесты.

После масштабных экспертиз компания сочла дефект опасным. Бесплатная кампания по замене жгута проводов или насоса гидроусилителя начнется до июля.

Напомним, автоконцерн Stellantis представил масштабный план выхода из кризиса стоимостью 60 миллиардов евро. Стратегия, рассчитанная до 2030 г., предусматривает выпуск десятков новых моделей, оптимизацию затрат и радикальное изменение подхода к использованию заводских мощностей.