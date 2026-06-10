Автовиробник попередив власників Jeep про дефект: машини можуть спалахнути

Автомобільний гігант Stellantis оголосив про відкликання понад 1,3 мільйона позашляховиків та вантажівок Jeep по всьому світу. Причиною такого кроку стали серйозні побоювання щодо можливого самозаймання транспортних засобів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Керівництво компанії наполегливо закликає власників потенційно несправних машин залишати їх виключно на вулиці, паркуватися якомога далі від будівель, споруд та інших автомобілів до моменту, поки не буде проведено необхідні ремонтні роботи.

Причина несправності

Згідно з офіційною заявою, яку автовиробник направив до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, під сервісну кампанію підпадають позашляховики Jeep Wrangler, випущені у період з 2021 по 2025 роки, а також пікапи Jeep Gladiator.

Інженери виявили дефект в електричному з’єднанні у проводці насоса електрогідравлічного підсилювача керма.

Представники концерну, який також володіє брендами Fiat, Chrysler та Peugeot, пояснили, що нещільне з'єднання за певних обставин може розплавитися. Це призводить до перегріву горючих матеріалів та, як наслідок, до займання автомобіля.

Ризик пожежі зберігається навіть тоді, коли транспортний засіб припаркований із повністю вимкненим двигуном.

Десятки інцидентів

На сьогоднішній день корпорації Stellantis відомо про щонайменше 72 випадки загоряння, які можуть бути безпосередньо пов'язані з цією технічною несправністю. Також зафіксовано один випадок отримання травми через цей дефект.

Stellantis тривалий час розслідував поодинокі займання Wrangler та Gladiator. Улітку 2024 року через сплеск пожеж розслідування відновили.

Фахівці компанії провели ретельну та масштабну роботу: вони викуповували пошкоджені машини у власників, аналізували повернені деталі, проводили комп'ютерну томографію, рентгенівські знімки та різноманітні матеріалознавчі тести.

Після масштабних експертиз компанія визнала дефект небезпечним. Безкоштовна ремонтна кампанія із заміни джгута проводів або насоса гідропідсилювача розпочнеться до липня.

Нагадаємо, автоконцерн Stellantis представив масштабний план виходу з кризи вартістю 60 мільярдів євро. Стратегія, розрахована до 2030 року, передбачає випуск десятків нових моделей, оптимізацію витрат та радикальну зміну підходу до використання заводських потужностей