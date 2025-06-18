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Авторизация эквайринга: какие новые правила и сроки подачи документов от Нацбанка
Национальный банк Украины начинает обсуждение проекта, определяющего признаки эквайринга платежных инструментов и устанавливает порядок действий для платежных учреждений, планирующих предоставлять такие услуги.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Определение признаков эквайринга
К ранее обнародованным изменениям в порядке эквайринга платежных инструментов добавлены новые предложения:
- Финансовые компании и платежные учреждения, имеющие право на перевод средств без открытия счета и выявляющие признаки осуществления эквайринга, а также планирующие услуги эквайринга, должны обратиться в Национальный банк для расширения своей лицензии или авторизации.
- Другие финансовые компании, платежные учреждения и операторы почтовой связи, имеющие право на перевод средств без открытия счета и/или на эквайринг, обязаны предоставить НБУ обновленную информацию об условиях и порядке предоставления своих платежных услуг.
- Для предоставления необходимых документов установлен трехмесячный срок.
- Национальный банк не будет применять санкции в учреждения, осуществляющие эквайринг на основании права на перевод средств без открытия счета, если они подали все необходимые документы в течение шести месяцев после принятия этого проекта.
Учреждения, подавшие необходимые документы в Национальный банк, будут иметь право продолжать эквайринг платежных инструментов в течение шести месяцев с даты введения новых требований.
Что такое эквайринг и как он работает?
Эквайринг — это процесс приема безналичных платежей с помощью банковских карт или мобильных устройств через POS-терминал.
Как проходит платеж:
- Покупатель прикладывает карту или телефон к терминалу.
- Информация о платеже передается в банк-эквайр.
- Банк-эквайр посылает запрос в банк-эмитент (тот, кто выдал карточку).
- Банк-эмитент проверяет счет и подтверждает платеж.
- Доказательство поступает торговцу, а средства списываются со счета покупателя и потом засчитываются на счет торговца.
Участники процесса:
- Покупатель – владелец карты.
- Продавец (мерчант) — предприятие, принимающее оплату картами.
- Банк-эквайр – предоставляет терминал, обрабатывает платеж и обслуживает продавца.
- Банк-эмитент – выпустил карту покупателя и отвечает за платеж.
- Платежная система обеспечивает обмен информацией между банками.
Зачем это нужно бизнесу? Возможность принимать карты повышает удобство для клиентов и стимулирует рост продаж.