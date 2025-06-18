Авторизація еквайрингу: які нові правила та строки подання документів від Нацбанку

Національний банк України розпочинає обговорення проєкту, що визначає ознаки еквайрингу платіжних інструментів і встановлює порядок дій для платіжних установ, які планують надавати такі послуги.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Визначення ознак еквайрингу

До раніше оприлюднених змін у порядку еквайрингу платіжних інструментів додано нові пропозиції:

Фінансові компанії та платіжні установи, які мають право на переказ коштів без відкриття рахунку і виявляють ознаки здійснення еквайрингу, а також планують надавати послуги еквайрингу, повинні звернутися до Національного банку для розширення своєї ліцензії або авторизації. Інші фінансові компанії, платіжні установи та оператори поштового зв’язку, які мають право на переказ коштів без відкриття рахунку і/або на еквайринг, зобов’язані подати до НБУ оновлену інформацію про умови та порядок надання своїх платіжних послуг. Для подання необхідних документів встановлено тримісячний термін. Національний банк не застосовуватиме санкції до установ, які здійснюють еквайринг на підставі права на переказ коштів без відкриття рахунку, якщо вони подали всі необхідні документи протягом шести місяців після прийняття цього проєкту.

Установи, які подали необхідні документи до Національного банку, матимуть право продовжувати здійснювати еквайринг платіжних інструментів протягом шести місяців з дати запровадження нових вимог.

Що таке еквайринг і як він працює?

Еквайринг — це процес приймання безготівкових платежів за допомогою банківських карток або мобільних пристроїв через POS-термінал. Коли ви розраховуєтесь карткою в магазині — ви користуєтесь еквайрингом.

Як проходить платіж:

Покупець прикладає картку або телефон до термінала. Інформація про платіж передається в банк-еквайр. Банк-еквайр надсилає запит до банку-емітента (того, хто видав картку). Банк-емітент перевіряє рахунок і підтверджує платіж. Підтвердження надходить продавцю, а кошти списуються з рахунку покупця та згодом зараховуються на рахунок продавця.

Учасники процесу:

Покупець — власник картки.

Продавець (мерчант) — підприємство, яке приймає оплату картками.

Банк-еквайр — надає термінал, обробляє платіж і обслуговує продавця.

Банк-емітент — випустив картку покупця і відповідає за платіж.

Платіжна система — забезпечує обмін інформацією між банками.

Навіщо це потрібно бізнесу? Можливість приймати картки підвищує зручність для клієнтів і стимулює зростання продажів.