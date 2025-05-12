Baidu разрабатывает систему ИИ для расшифровки звуков животных и перевода их на человеческий язык

Китайская технологическая компания Baidu изучает возможность перевода звуков животных на человеческий язык с помощью искусственного интеллекта. Компания уже подала на регистрацию свой новый патент.

Об этом сообщает R euters.

Baidu, владелец крупнейшей поисковой системы Китая, подала на регистрацию патент в Национальное управление интеллектуальной собственности К НР, предлагая систему преобразования вокализации животных в человеческий язык.

Ученые уже давно пытаются расшифровать коммуникацию животных и патент Baidu является последней попыткой использовать для этой цели искусственный интеллект.

В документе говорится, что система будет собирать данные о животных, включая вокальные звуки, поведенческие модели и физиологические сигналы, которые будут предварительно обрабатываться и объединяться перед анализом на основе искусственного интеллекта, предназначенного для распознавания эмоционального состояния животного. Затем эмоциональные состояния будут сопоставлены с семантическими значениями и переведены на человеческий язык.

Система может обеспечить "глубокую эмоциональную коммуникацию и взаимопонимание между животными и людьми, повышая точность и эффективность межвидовой коммуникации", говорится в патентном документе Baidu.

"Был проявлен большой интерес к подаче нашей патентной заявки . В настоящее время он все еще находится на стадии исследований", — заявил представитель компании.

Baidu была одной из первых крупных китайских компаний, которые начали активно инвестировать в ШИ после дебюта ChatGPT от OpenAI в 2022 году. В прошлом месяце компания представила свою последнюю модель искусственного интеллекта Ernie 4.5 Turbo, заявив, что она отвечает лучшим показателям в отрасли. Однако чат-бот Ernie тяжело набирает обороты в условиях жесткой конкуренции.

Какие еще компании пытаются перевести язык животных?

За пределами Китая предпринимаются попытки интерпретировать то, что хотят передать животные. Международные исследователи по проекту CETI (Cetacean Translation Initiative) с 2020 года используют статистический анализ и ШИ, чтобы понять, как общаются кашалоты . В этом направлении также создан проект EarthSpeciesProject, среди спонсоров которой есть Рид Хоффман из LinkedIn .

В соцсетях некоторые владельцы животных с оптимизмом восприняли возможность со временем лучше понимать своих питомцев благодаря будущей разработке Baidu, другие были скептически настроены.

"Хотя это звучит поразительно, нам нужно будет посмотреть, как это покажет себя в реальности ", - прокомментировал один из пользователей Weibo.

Напомним, в январе Alibaba выпустила новую версию своей модели искусственного интеллекта Qwen 2.5, которая, по ее словам, превзошла высоко оцененную модель DeepSeek-V3