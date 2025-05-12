Baidu розробляє систему ШІ для розшифрування звуків тварин і перекладу їх на людську мову

Китайська технологічна компанія Baidu вивчає можливість перекладу звуків тварин на людську мову за допомогою штучного інтелекту. Компанія вже подала на реєстрацію свій новий патент.

Про це повідомляє Reuters.

Baidu, власник найбільшої пошукової системи Китаю, подала на реєстрацію патент до Національного управління інтелектуальної власності КНР, пропонуючи систему перетворення вокалізації тварин на людську мову.

Вчені вже давно намагаються розшифрувати комунікацію тварин, і патент Baidu є останньою спробою використати для цієї мети штучний інтелект.

У документі йдеться, що система збиратиме дані про тварин, включаючи вокальні звуки, поведінкові моделі та фізіологічні сигнали, які попередньо оброблятимуться та об'єднуватимуться перед аналізом на основі штучного інтелекту, призначеним для розпізнавання емоційного стану тварини. Потім емоційні стани будуть зіставлені з семантичними значеннями та переведені на людську мову.

Система може забезпечити "глибшу емоційну комунікацію та взаєморозуміння між тваринами та людьми, підвищуючи точність та ефективність міжвидової комунікації", йдеться в патентному документі Baidu.

"Було виявлено великий інтерес до подачі нашої патентної заявки. В даний час він все ще знаходиться на стадії досліджень", — заявив представник компанії.

Baidu була однією з перших великих китайських компаній, які почали активно інвестувати в ШІ після дебюту ChatGPT від OpenAI у 2022 році. Минулого місяця компанія представила свою останню модель штучного інтелекту Ernie 4.5 Turbo, заявивши, що вона відповідає найкращим показникам у галузі. Проте чат-бот Ernie важко набирає обертів за умов жорсткої конкуренції.

Які ще компанії намагають перекласти мову тварин?

За межами Китаю робляться спроби інтерпретувати те, що хочуть передати тварини. Міжнародні дослідники з проекту CETI (Cetacean Translation Initiative) з 2020 року використовують статистичний аналіз та ШІ, щоб зрозуміти, як спілкуються кашалоти. У цьому напрямку також створено проект EarthSpeciesProject, серед спонсорів якої є Рід Хоффман з LinkedIn.

У соцмережах деякі власники тварин з оптимізмом сприйняли можливість з часом краще розуміти своїх вихованців завдяки майбутній розробці Baidu, інші були скептично налаштовані.

"Хоча це звучить вражаюче, нам потрібно буде подивитися, як це покаже себе в реальності", — прокоментував один з користувачів Weibo.

Нагадаємо, у січні Alibaba випустила нову версію своєї моделі штучного інтелекту Qwen 2.5, яка, за її словами, перевершила високо оцінену модель DeepSeek-V3