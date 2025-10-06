Банк Ватикана потерял монополию на инвестиции: Папа Римский Лев XIV упразднил реформу Франциска

Папа Римский Лев XIV упразднил ключевую финансовую реформу своего предшественника Франциска, лишив банк Ватикана (официально известный как Институт религиозных дел) исключительного права контролировать инвестиции, принадлежащие городу-государству.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

В кратком указе Лев XIV постановил, что ватиканские ведомства больше не обязаны осуществлять все свои инвестиции исключительно через Ватиканский банк, как это было приказано Папой Франциском в 2022 году.

Новое решение Папы Римского дает ватиканским департаментам свободу пользоваться услугами иностранных банков и других финансовых посредников.

Лев XIV аннулировал предыдущий мандат Франциска, но уточнил, что ведомства должны и дальше пользоваться услугами банка Ватикана, "если компетентные органы... не сочтут эффективнее или удобнее обращаться к финансовым посредникам, зарегистрированным в других государствах".

Это изменение является ответом на жалобы некоторых чиновников, которые считали, что реформа 2022 предоставила банку чрезмерную власть над другими ватиканскими департаментами, запретив им даже иметь инвестиции в банках соседней Италии.

Финансовая репутация Ватикана

В последние десятилетия финансовая репутация Ватикана была запятнана случаями коррупции, хищения и непрозрачностью. Папа Франциск, возглавлявший Церковь в течение 12 лет, ввел ряд реформ, направленных на повышение прозрачности и борьбу с этими проблемами.

Указ Папы Льва XIV отменяет лишь одну из реформ Франциска, касающуюся монополии банка Ватикана на инвестиционную деятельность.

При этом новый декрет обязывает ватиканские департаменты продолжать соблюдать общую инвестиционную политику Ватикана, разработанную наблюдательным комитетом, созданным еще Папой Франциском в 2022 году. Таким образом, основные принципы финансовой прозрачности и нравственных инвестиций остаются в силе.

Напомним, что в мае Папа римский Лев XIV выступил с предложением провести следующий раунд переговоров между Украиной и Россией в Ватикане. Это стало ответом на неуспешные переговоры, проходившие 16 мая в Стамбуле, и которые Ватикан считает малоэффективными для достижения мира.