Банк Ватикану втратив монополію на інвестиції: Папа Римський Лев XIV скасував реформу Франциска

Папа Римський Лев XIV скасував ключову фінансову реформу свого попередника Франциска, позбавивши банк Ватикану (офіційно відомий як Інститут релігійних справ) виняткового права контролювати інвестиції, що належать місту-державі.

У короткому указі Лев XIV постановив, що ватиканські відомства більше не зобов'язані здійснювати всі свої інвестиції виключно через банк Ватикану, як це було наказано Папою Франциском у 2022 році.

Нове рішення Папи Римського надає ватиканським департаментам свободу користуватися послугами іноземних банків та інших фінансових посередників.

Лев XIV анулював попередній мандат Франциска, але уточнив, що відомства повинні й надалі користуватися послугами банку Ватикану, "якщо компетентні органи... не вважатимуть за ефективніше або зручніше звертатися до фінансових посередників, зареєстрованих в інших державах".

Ця зміна є відповіддю на скарги деяких чиновників, які вважали, що реформа 2022 року надала банку надмірну владу над іншими ватиканськими департаментами, заборонивши їм навіть мати інвестиції в банках сусідньої Італії.

Фінансова репутація Ватикану

Протягом останніх десятиліть фінансова репутація Ватикану була заплямована випадками корупції, розкрадання та непрозорістю. Папа Франциск, який очолював Церкву протягом 12 років, запровадив низку реформ, спрямованих на підвищення прозорості та боротьбу з цими проблемами.

Указ Папи Лева XIV скасовує лише одну з реформ Франциска, що стосувалася монополії банку Ватикану на інвестиційну діяльність.

При цьому новий декрет зобов'язує ватиканські департаменти продовжувати дотримуватися загальної інвестиційної політики Ватикану, розробленої наглядовим комітетом, який був створений ще Папою Франциском у 2022 році. Таким чином, основні принципи фінансової прозорості та етичних інвестицій залишаються чинними.

