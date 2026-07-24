Банки-банкроты получили более 2,4 млрд грн: источники поступлений и куда пойдут средства

За январь-июнь 2026 года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило более 2,46 млрд грн. Больше денег принесла продажа активов "МР Банку" и "Проминвестбанку".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Большинство из этих денег получили благодаря продаже имущества банков – это 2,08 млрд грн.

Другие источники поступлений распределились следующим образом:

146,7 млн грн - доход от ценных бумаг;

146,7 млн грн 144 млн грн – возвращены кредиты;

14 млн грн – аренда имущества;

79,8 млн грн – другие поступления.

Какие банки собрали больше всего

Основную часть всей суммы получили пять банков:

АО "МР Б анк " - 1,17 млрд грн;

АО "Проминвестбанк" - 968,5 млн грн;

АО "РВС Б анк " - 80,1 млн грн;

АО " Коминвестбанк " - 75,8 млн грн;

АО "Б анк Сич " - 47,2 млн грн.

Все привлеченные деньги направляются на выплату долгов по правилам статьи 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, за полгода заемщики банков под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасили 125,9 млн грн. задолженности по программам реструктуризации. Из этой суммы 99% составляет уплата долгов юридическими лицами.