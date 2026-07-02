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Фонд гарантирования увеличил размер удовлетворения требований кредиторов Коминвестбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц увеличил размер удовлетворения требований седьмой и восьмой очередей кредиторов АО "Коммерческий инвестиционный банк" (Коминвестбанк). После принятого решения требования кредиторов обеих очередей будут погашены в полном объеме.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.
Исполнительная дирекция Фонда решением от 29 июня 2026 №596 согласовала увеличение размера удовлетворения требований кредиторов седьмой очереди на 4,44 млн грн, а восьмой очереди — на 3,10 млн грн.
После внесения изменений в реестр акцептованных требований кредиторов общий объем выплат составит:
- седьмая очередь - 258,16 млн грн;
- восьмая очередь - 26,75 млн грн.
В Фонде отметили, что это соответствует 100% от общей суммы требований как седьмой, так и восьмой очередей реестра кредиторов АО "Коминвестбанк".
Выплаты кредиторам будут производиться в безналичной форме путем перечисления средств на их банковские счета.
В Фонде напомнили, что требования каждой следующей очереди кредиторов удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди и по мере поступления от реализации имущества и активов банка.
Напомним, в мае 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидирующих Фонд гарантирования вкладов, выросла на 22,5 млн грн. Наибольшую часть денежных средств получили кредиторы седьмой очереди.