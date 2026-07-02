Фонд гарантування збільшив розмір задоволення вимог кредиторів Комінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збільшив розмір задоволення вимог сьомої та восьмої черг кредиторів АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк). Після ухваленого рішення вимоги кредиторів обох черг будуть погашені у повному обсязі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Виконавча дирекція Фонду рішенням від 29 червня 2026 року №596 погодила збільшення розміру задоволення вимог кредиторів сьомої черги на 4,44 млн грн, а восьмої черги — на 3,10 млн грн.

Після внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів загальний обсяг виплат становитиме:

сьома черга — 258,16 млн грн;

восьма черга — 26,75 млн грн.

У Фонді зазначили, що це відповідає 100% загальної суми вимог як сьомої, так і восьмої черг реєстру кредиторів АТ "Комінвестбанк".

Виплати кредиторам здійснюватимуться у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на їхні банківські рахунки.

У Фонді нагадали, що вимоги кожної наступної черги кредиторів задовольняються після повного погашення вимог попередньої черги та в міру надходження коштів від реалізації майна і активів банку.

Нагадаємо, у травні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів, зросла на 22,5 млн грн. Найбільшу частину коштів отримали кредитори сьомої черги.