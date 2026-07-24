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Банки-банкрути отримали понад 2,4 млрд грн: джерела надходжень та куди підуть кошти
За січень-червень 2026 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло понад 2,46 млн грн. Найбільше грошей приніс продаж активів "МР Банку" та "Промінвестбанку".
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Більшість із цих грошей отримали завдяки продажу майна банків — це 2,08 млрд грн.
Інші джерела надходжень розподілилися так:
- 146,7 млн грн — дохід від цінних паперів;
- 144 млн грн — повернені кредити;
- 14 млн грн — оренда майна;
- 79,8 млн грн — інші надходження.
Які банки зібрали найбільше
Основну частину всієї суми отримали п'ять банків:
- АТ "МР Банк" — 1,17 млрд грн;
- АТ "Промінвестбанк" — 968,5 млн грн;
- АТ "РВС Банк" — 80,1 млн грн;
- АТ "Комінвестбанк" — 75,8 млн грн;
- АТ "Банк Січ" — 47,2 млн грн.
Усі залучені гроші спрямовують на виплату боргів за правилами статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Нагадаємо, за пів року позичальники банків під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) погасили 125,9 млн грн заборгованості за програмами реструктуризації. З цієї суми 99% становить сплата боргів юридичними особами.