- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Банки профинансировали более 1 ГВт восстановления генерации в энергетике
Украинские банки уже профинансировали возобновление энергетической генерации мощностью 1,026 ГВт в рамках меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак России.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Нацбанка.
Как свидетельствуют результаты опроса банков, в период с 1 июня 2024 года по 1 сентября 2025 года они также обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и тепловой генерации общей мощностью 402 МВт.
Объемы финансирования
В целом за этот период в 21 области страны профинансированы проекты восстановления энергетики на 27,1 млрд грн.
- более 2 тысяч кредитов для бизнеса на сумму 25,5 млрд грн;
- свыше 10 тысяч кредитов для населения на 1,6 млрд. грн.
По состоянию на 1 сентября 2025 года валовой портфель " энергетических " кредитов составил:
- для юридических лиц - 17,9 млрд грн (с учетом погашения);
- для физических лиц - 1,3 млрд грн.
Энергетика определена одной из приоритетных сфер в рамках стратегии развития кредитования, разработанной Национальным банком Украины совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством окружающей среды и сельского хозяйства.
Отметим, что с 1 июня 2024 года по 1 августа 2025 года украинские банки профинансировали проекты для бизнеса, что позволило увеличить мощность систем хранения энергии и генерации тепла на 389 МВт, а также восстановить энергогенерирующие мощности на 993 МВт.