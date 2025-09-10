Банки профинансировали более 1 ГВт восстановления генерации в энергетике

Украинские банки уже профинансировали возобновление энергетической генерации мощностью 1,026 ГВт в рамках меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате массированных атак России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Нацбанка.

Как свидетельствуют результаты опроса банков, в период с 1 июня 2024 года по 1 сентября 2025 года они также обеспечили финансирование проектов бизнеса по хранению энергии и тепловой генерации общей мощностью 402 МВт.

Объемы финансирования

В целом за этот период в 21 области страны профинансированы проекты восстановления энергетики на 27,1 млрд грн.

более 2 тысяч кредитов для бизнеса на сумму 25,5 млрд грн;

свыше 10 тысяч кредитов для населения на 1,6 млрд. грн.

По состоянию на 1 сентября 2025 года валовой портфель " энергетических " кредитов составил:

для юридических лиц - 17,9 млрд грн (с учетом погашения);

для физических лиц - 1,3 млрд грн.

Энергетика определена одной из приоритетных сфер в рамках стратегии развития кредитования, разработанной Национальным банком Украины совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством окружающей среды и сельского хозяйства.

Отметим, что с 1 июня 2024 года по 1 августа 2025 года украинские банки профинансировали проекты для бизнеса, что позволило увеличить мощность систем хранения энергии и генерации тепла на 389 МВт, а также восстановить энергогенерирующие мощности на 993 МВт.