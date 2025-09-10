Банки профінансували понад 1 ГВт відновлення генерації в енергетиці

Українські банки вже профінансували відновлення енергетичної генерації потужністю 1,026 ГВт у межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок масованих атак Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Нацбанку.

Як свідчать результати опитування банків, у період із 1 червня 2024 року до 1 вересня 2025 року вони також забезпечили фінансування проєктів бізнесу зі зберігання енергії та теплової генерації загальною потужністю 402 МВт.

Обсяги фінансування

Загалом за цей період у 21 області країни профінансовано проєкти відновлення енергетики на 27,1 млрд грн.

понад 2 тисячі кредитів для бізнесу на суму 25,5 млрд грн;

понад 10 тисяч кредитів для населення на 1,6 млрд грн.

Станом на 1 вересня 2025 року валовий портфель "енергетичних" кредитів становив:

для юридичних осіб — 17,9 млрд грн (з урахуванням погашення);

для фізичних осіб — 1,3 млрд грн.

Енергетика визначена однією з пріоритетних сфер у межах Стратегії розвитку кредитування, розробленої Національним банком України спільно з Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Міністерством довкілля та сільського господарства.

Зауважимо, що з 1 червня 2024 року до 1 серпня 2025 року українські банки профінансували проєкти для бізнесу, що дозволило збільшити потужність систем зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт, а також відновити енергогенеруючі потужності на 993 МВт.