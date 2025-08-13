Запланована подія 2

Підтримка енергетики: банки профінансували відновлення генерації у майже 1 ГВт

Банки профінансували відновлення майже 1 ГВт енергогенерації / Depositphotos

З 1 червня 2024 року до 1 серпня 2025 року українські банки профінансували проєкти для бізнесу, що дозволило збільшити потужність систем зберігання енергії та генерації тепла на 389 МВт, а також відновити енергогенеруючі потужності на 993 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Загалом за цей період банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики в 21 області країни на 26,2 млрд грн, зокрема:

  • бізнес отримав 1 998 кредитів на суму 24,7 млрд грн
  • населенню було видано 9 645 кредитів на 1,4 млрд грн.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 серпня сягнув 16,6 млрд грн, фізичним особам – 1,2 млрд грн.

В НБУ нагадали, що енергетична галузь визнана однією з пріоритетних у межах розробленої Національним банком разом із Міністерством економіки та Міністерством фінансів Стратегії з розвитку кредитування.

У межах Стратегії Національний банк упровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.

Нагадаємо, компанія ДТЕК залучила 3 млрд грн кредитного фінансування від українських банків для будівництва сучасних систем зберігання енергії.

