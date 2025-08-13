- Категория
Поддержка энергетики: банки профинансировали возобновление генерации почти в 1 ГВт
С 1 июня 2024 года по 1 августа 2025 года украинские банки профинансировали проекты для бизнеса, что позволило увеличить мощность систем хранения энергии и генерации тепла на 389 МВт, а также восстановить энергогенерирующие мощности на 993 МВт.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В целом за этот период банки обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетики в 21 области страны на 26,2 млрд грн .
- бизнес получил 1 998 кредитов на сумму 24,7 млрд грн ;
- населению было выдано 9 645 кредитов на 1,4 млрд грн .
Валовой портфель "энергетических" кредитов юридическим лицам с учетом их погашения по состоянию на 01 августа составил 16,6 млрд грн, физическим лицам – 1,2 млрд грн.
В НБУ напомнили, что энергетическая отрасль признана одной из приоритетных в рамках разработанной Национальным банком вместе с Министерством экономики и Министерством финансов Стратегии по развитию кредитования .
В рамках Стратегии Национальный банк предпринял ряд шагов по активизации кредитования приоритетных отраслей.
В частности, для стимулирования финансирования энергетической отрасли пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог по соответствующим кредитам.
Напомним, компания ДТЭК привлекла 3 млрд грн кредитного финансирования от украинских банков для строительства современных систем хранения энергии.