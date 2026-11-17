Украинские банки по итогам девяти месяцев 2026 года получили 79,7 млрд. грн. чистой прибыли. Это на 33,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время прибыль банков до налогообложения продемонстрировала рост.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

За январь – сентябрь 2026 г. прибыль платежеспособных банков до налогообложения увеличилась на 4,5% в годовом измерении. Однако после уплаты налогов финансовый результат оказался значительно ниже. Причиной стало применение повышенной ставки налога на прибыль банков – 50%.

Что поддерживает прибыльность банков

Несмотря на налоговую нагрузку, банковский сектор сохраняет доходность благодаря высокой чистой процентной марже и увеличению кредитного портфеля.

По данным НБУ, чистая процентная маржа банков за девять месяцев составила 7,8%, а в третьем квартале достигла 8%.

В то же время меняется структура процентных доходов. В сентябре доля поступлений от кредитования в общих процентных доходах банков выросла до 50,9%. Доля доходов от высококачественных ликвидных активов сократилась.

Дополнительным фактором давления на финансовые результаты остается необходимость формировать резервы под возможные кредитные убытки.

Почему высокий налог может повлиять на кредитование

Прибыль играет немаловажную роль в укреплении капитала банков. Именно накопление капитала позволяет финансовым учреждениям поддерживать устойчивость во время войны и расширять кредитование.

В то же время в Нацбанке обращают внимание на риски, связанные со снижением рентабельности капитала из-за повышенного налогообложения.

По оценке регулятора, для многих банков нынешний уровень рентабельности может оказаться недостаточным, чтобы сохранить текущие темпы наращивания кредитного портфеля.

Даже если рентабельность будет оставаться на нынешнем уровне, возможности банков роста будут ограничены примерно 15–20% в год.

Достаточно ли капитала для устойчивости банковской системы

Несмотря на сокращение чистой прибыли, текущий запас капитала в банковском секторе остается достаточным для поддержания его устойчивости.

По оценке НБУ, имеющегося капитала хватает даже с учетом усиления военных рисков и возможного ухудшения макроэкономической ситуации.

В то же время регулятор отмечает важность дальнейшего накопления капитала, чтобы банки могли поддерживать стабильную работу и расширять кредитование.

Для сравнения: по итогам 2025 года украинские банки получили 126,5 млрд. грн. чистой прибыли. Начисленный налог на прибыль за этот период составил 84,8 млрд. грн.

Напомним, объем чистых гривневых кредитов населению в Украине в октябре 2026 г. вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а бизнеса — на 31%. Несмотря на высокие темпы кредитования, Национальный банк Украины предупреждает о возможном замедлении из-за усиления российских обстрелов, ухудшения ситуации безопасности и повышения налогов для банков.