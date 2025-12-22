Банки Украины в октябре выдали 809 ипотечных кредитов на 1,6 млрд. грн.

В октябре банки Украины выдали 809 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд. грн. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков по состоянию ипотечного кредитования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Наибольшая часть кредитов была предоставлена на первичном рынке недвижимости – 486 договоров на сумму 972 млн грн. Из них 138 кредитов на 257 млн грн выдано под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. На вторичном рынке банки предоставили 323 ипотечных кредита на общую сумму 632 млн грн.

Средневзвешенная эффективная процентная ставка по ипотечным кредитам составила 8,2% годовых на первичном рынке и 9,4% — на вторичном. Качество ипотечного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов сократилась до 11%.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в октябре было выдано в Киевской области — 309 договоров на сумму 638 млн грн, что составляет около 40% общего объема. В Киеве заключено 155 договоров на 348 млн грн.

В пятерку лидеров также вошли Ивано-Франковская область (44 кредита на 77 млн грн), Львовская область (35 кредитов на 73 млн грн) и Винницкая область (35 кредитов на 64 млн грн).

В опросе приняло участие 38 банков, на которые приходится более 95% общего валового ипотечного портфеля. О выдаче новых ипотечных кредитов сообщили 14 банков.

В Нацбанке напомнили, что Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте и повышение доступности жилья.

Отметим, с начала 2025 года программой государственной ипотеки "Еселя" воспользовались 7 024 украинца, которые получили льготные кредиты на общую сумму 13,3 млрд грн.